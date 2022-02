Weekend al cinema nel segno di Pirandello e Morricone

La pattuglia di film attesi per il weekend ha, come d'abitudine, una nutrita avanguardia riservata al pubblico della prima parte della settimana. Ecco quindi già sugli schermi il documentario di Samuel D. Pollard MARTIN LUTHER KING VS FBI che rivela dettagli fin qui conosciuti della guerra psicologica di disinformazione intentata dal fondatore del Bureau contro il grande attivista di colore; il viaggio di Paolo Ruffini e Ivana Di Biase attraverso le vite distrutte dal morbo di Alzheimer nel toccante PERDUTAMENTE; il romantico e drammatico percorso di Alba Rohrwacher dalla Svizzera al Libano in I CIELI DI ALICE diretto da Chloe Mazlo e premiato in innumerevoli festival.

Dal 17 febbraio altri sette titoli in sala: - LEONORA ADDIO di Paolo Taviani con Fabrizio Ferracane, Matteo Pittiruti, Dania Marino, Dora Becker, Claudio Bigagli. Nel segno di Luigi Pirandello (alla cui novella scritta prima di morire si rifà il titolo) il nuovo film del maestro toscano intreccia due storie: da un lato il travagliato ritorno delle ceneri dello scrittore alla sua terra d'origine (un viaggio durato alla fine più di dieci anni) e dall'altro il tragico viaggio verso l'America di un ragazzo siciliano. Bianco e nero e colore, memorialistica e fantasia si danno la mano in questo sognante affresco che Paolo dedica al fratello Vittorio, compagno di strada per un'intera vita. In concorso al Festival di Berlino.

- ENNIO di Giuseppe Tornatore. La leggendaria parabola artistica di un grande italiano che, allievo di Goffredo Petrassi, ha cambiato l'immagine della musica da cinema senza mai tradire le sue origini di compositore classico. Di Morricone parlano in tanti, di qua e di là dell'Oceano in un ritratto che trasuda amicizia e ammirazione senza mai scadere nel celebrativo. Emoziona vedere Bertolucci e Leone fianco a fianco con Gianni Morandi e Quentin Tarantino. Non un semplice documentario, ma un film epico sulle note ormai immortali firmate da Morricone.

- GIULIA di Ciro De Caro con Rosa Palasciano, Fabrizio Ciavoni, Valerio Di Benedetto, Cristian Di Sante, Matteo Quinzi, Leonardo Bocci. Una delle migliori sorprese del cinema italiano del 2021, visto in anteprima alle "Notti Veneziane" delle Giornate degli Autori. Il ritratto di una ragazza inquieta che, nel caldo torrido di un'estate romana cerca una casa e il senso di se stessa. Quel che a prima vista appare un errabondare senza meta diventa pian piano una presa di coscienza che cambierà il senso della vita. Benvenuto a un regista che molto promette da qui in avanti.

- IO SONO VERA di Beniamino Catena con Marta Gastini, Davide Iacopini, Anita Caprioli, Paolo Pierobon, Manuela Martelli, Caterina Bussa D'Amico Montalto, Marcelo Alonso. C'è molto di inspiegabile, e non per caso, in questo racconto di sparizione, morte, resurrezione. Sugli scogli della Liguria sparisce una ragazzina di nome Vera. Due anni dopo lì si risveglia una giovane donna che afferma di chiamarsi con lo stesso nome e ha i cromosomi della sparita. Ma nei confusi ricordi della donna fa capolino anche la storia di un giovane cileno morto quando la ragazzina spariva. E il puzzle sembra impossibile da completare… - UNA FEMMINA di Francesco Costabile con Lina Siciliano, Fabrizio Ferracane, Anna Maria De Luca, Simona Malato, Luca Massaro, Mario Russo, Vincenzo De Rosa, Francesca Ritrovato. Se il femminile è la cifra delle proposte della settimana, questa storia di Calabria è la più inedita e intrigante, dai produttori e ideatori di "Indivisibili". Ne è protagonista Rosa, ragazza dal carattere ribelle che cova un'inestinguibile sete di vendetta dalla morte della madre. Ora vive con la nonna e lo zio, ma sente che sarà libera solo affrancandosi dai codici della 'ndrangheta alla cui ombra si piegano tutti in paese. E quando deciderà di ribellarsi sarà guerra.

- UNCHARTED di Ruben Fleischer con Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Antonio Banderas, Tati Gabrielle, Patricia Meeden. In controtendenza a tanto cinema italiano ecco un prodotto della fantasia dei videogiochi ispirato al game omonimo. Sulle tracce del tesoro di Magellano e della scomparsa di suo fratello, il giovane Nathan Drake (erede del famoso corsaro) si mette in viaggio insieme al suo mentore Victor Sullivan. Ma anche Moncada, che si ritiene erede di Magellano, ha la stessa meta e le loro avventure finiranno per incrociarsi. Il tesoro esiste davvero? Sull'isola si nasconde il fratello di Nathan? Chi arriverà per primo alla meta? - KING, UN CUCCIOLO DA SALVARE di David Moreau con Lou Lambrecht, Leo Lorleac'h, Gérard Darmon, Thibault de Montalembert, Clémentine Baert. Un tocco di fantasia per famiglie chiude la lista delle "prime" settimanali. Sul nastro trasportatore di un aeroporto il cucciolo di leone King riesce a liberarsi dalla valigia in cui lo hanno chiuso dei bracconieri e si dà alla fuga. Lo raccolgono due ragazzini. Inès e Alex, che si mettono i testa di riportarlo in Africa, nel suo mondo, con la complicità del nonno. Qui comincia l'avventura…