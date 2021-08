Quattro temerari contro Fast and Furious 9

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Sono in quattro i temerari che sfidano FAST AND FURIOUS sul terreno delle uscite estive. A loro vada l'attenzione degli appassionati di cinema e di quelli che non amano le avventure "fracassone" di Vin Diesel e compagni.

- FAST AND FURIOUS 9 di Justin Lin con Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, John Cena, Tyrese Gibson, Lucas Black, Michael Rooker, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Cardi B, Helen Mirren, Charlize Theron, Vincent Sinclair. Al nono capitolo del franchise di sicuro successo c'èquesta volta un regista che ama gli intrecci e alterna carambole da effetti speciali con tensioni da thriller nella migliore tradizione hongkonghese. Così il cuore della nuova trama sta in un regolamento di conti, fin qui troppo a lungo rimandato, tra fratelli-coltelli. Sono passati quattro anni dall'avventura precedente e Toretto sembra destinato a una quieta vita di famiglia finché il fratello minore Jakob, astuto ladro e abile assassino, non progetta una colossale truffa con l'aiuto della bella hacker Cipher e di altri loschi figuri. Richiamata in servizio la squadra degli inossidabili amici, Toretto proverà a battere sul tempo anche il poliziotto Nobody disinnescando la minaccia generata da Jakob. E'un viaggio nel passato che l'eroe compie sui malgrado.

- LARAGAZZA COL BRACCIALETTO di Stéphane Demoustier con Roschdy Zem, Melissa Guers, Anaïs Demoustier, Chiara Mastroianni, Annie Mercier, Pascal Garbarini, Anne Paulicevich, Xavier Maly, Vincent Colombe. Ha 18 anni Lise ed ora è accusata dell'omicidio della sua migliore amica. Costretta a casa agli arresti domiciliari e con un braccialetto elettronico al polso, Lisa costituisce la pietra dello scandalo per parenti e vicini.

La madre attende la sorte in un silenzio disperato e rancoroso, il padre cerca di sostenere la figlia. Finché, davanti ai giudici, Lisa si rivela molto diversa da come tutti se l'erano immaginata… - L'AMORE NON SI SA di Marcello Di Noto con Antonio Folletto, Silvia D'Amico, Diane Fleri, Gianni D'Addario, Simone Borrelli, Vincenzo De Michele, Azzurra Martino, Astrid Meloni, Gio Sada, Brianda Carreras, Vito Lopriore, Fabio Giacobbe, Michele Sinisi.Fa il musicista neomelodico e per questo è tra i cantanti favoriti della malavita. Si chiama Denis e sogna solo una vita quieta e agiata insieme alla sua ragazza, finché un giorno, coinvolto in un regolamento di conti mafioso, decide di ribellarsi alla legge dell'omertà.

- VOLAMI VIA di Christophe Barratier con Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin, Ornella Fleury, Marie-Sohna Conde, Lili Aupetit, François Bureloup, Daphné De Quatrebarbes.

Figlio di un medico molto stimato peri suoi metodi di cura, Thomas invece è un ragazzo che non si decide a crescere. Per scuoterlo dal torpore di una vita senza valori,il medico gli affida la cura di un suo giovane paziente (il dodicenne Marcus) tanto segnato dalla disabilità quanto pieno di vita. Se Thomas non saprà aiutarlo, il padre lo caccerà di casa. Invece a sorpresa i due diventano i migliori amici. Una commedia agrodolce dal tono tipicamente francese.

- ME CONTRO TE, IL FILM di Gianluca Leuzzi con Sofia Scalia, Luigi Calagna, Michele Savoia, Antonella Carone, Giustina Buonomo, Alice Maselli. Una nuova favola moderna per Luì e Sofì alle prese con una scuola che nasconde un inquietante segreto e un incantesimo che sprofonda nel sonno illoro migliore amico, Pongo. Contro di loro, una volta di più, il perfido Signor S.

