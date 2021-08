I tre coraggiosi in uscita a Ferragosto

Da sempre il weekend della metà d'agosto non è favorevole alle novità in sala: troppa la concorrenza tra spostamenti turistici, città vuote, arene estive più appetibili e affollate. Ecco dunque i tre coraggiosi che scendono in campo per sfruttare le opportunità della nuova stagione targata green pass: - FREE GUY - EROE PER GIOCO di Shawn Levy con Ryan Reynolds, Taika Waititi, Jodie Comer, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar, Lil Rel Howery, Camille Kostek, Owen Burke, Britne Oldford. Fa tendenza, almeno tra i giovanissimi, il nome di Reynolds in cartellone.

Doppia realtà per il mite bancario che un bel giorno decide di ribellarsi alle frequenti rapine a cui assiste impotente.

Proprio mentre si candida a eroe scopre che indossa un paio di miracolosi occhiali grazie ai quali è trasportato in un videogame nel quale gioca da "buono" e deve rimettere a posto le cose in città. Ma il protagonista di questa virtual-favola targata Disney deve lottare anche con i creatori del gioco che hanno deciso di chiuderlo anzitempo.

- CHARLATAN - IL POTERE DELL'ERBORISTA di Agnieszka Holland con Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj, Jaroslava Pokorná, Jirí Cernì, Miroslav Hanus, Ladislav Kolár, Martin Sitta, Jan Vlasák. In tema di scelte coraggiose lo è certamente quella della distribuzione Movie Inspired che si affida al pubblico cinefilo con la nuova prova della più celebre regista polacca in attività. Quella che racconta qui è la tormentata vita di Jan Mikolášek, vissuto tra gli sconvolgimenti del suo paese straziato da due guerre mondiali, dalla dittatura filo-sovietica e finito poi sotto processo. Nei giorni della gloria era ricercato dai potenti per la sua miracolosa arte di maneggiare le erbe officinali per curare e diagnosticare le malattie. Ma era anche un uomo solo, legato ad un unico affetto per il suo assistente. Tutto questo si rivolge a suo danno quando i giudici svelano i segreti della sua vita e della sua arte, facendolo passare per un misero ciarlatano.

- IL MOSTRO DELLA CRIPTA di Daniele Misischia con Lillo, Tobia De Angelis, Amanda Campana, Nicola Branchini, Chiara Caselli, Giovanni Calcagno, Eleonora De Luca, Gianluca Zaccaria, Riccardo Livermore, Ludovico Girardello, Gisella Burinato.

Singolare esperimento di horror all'italiana firmato produttivamente dai Manetti Bros. Un ragazzino che vive immerso nel suo mondo a fumetti e adora gli albi del "mostro della cripta" scopre che una serie di efferati crimini della realtà sembrano riprodurre in fotocopia le storie create dal suoi idolo, il fumettista Diego Busirivici (in arte Lillo). Insieme a una banda di amici, il ragazzino Giò si getta a capofitto in un'avventura micidiale.