Week end al cinema, tra horror e storie vere

Si apre in musica la lunga settimana delle molte - ben 11 - uscite che cercano di riconquistare alle sale il pubblico. Già oggi infatti si vedono il memorabile film-concerto di Aretha Franklin che nel 1972 Sydney Pollack e Alan Elliott documentarono col titolo AMAZING GRACE. Risponde dall'Italia Elisabetta Sgarbi con l'originale e trascinante EXTRALISCIO - PUNK DA BALERA che racconta quasi come una favola l'incontro tra la tradizione romagnola della famiglia Casadei e il punk sanguigno di Marco Mariani. A narrare la storia con tocchi surreali è il poeta Ermanno Cavazzoni. Per gli amanti del genere si segnala anche il reboot di una serie horror di successo con SPIRAL ideato e diretto da Darren Lynn Boudman nel solco dell'eredità di « Saw ». Da domani: - LA VITA CHE VERRÀ di Phyllida Lloyd con Clare Dunne e Harriet Walter. É quasi un autoritratto al femminile quello di Sandra che, a fatica, si libera di un marito violento per poi trovarsi da sola con la responsabilità dei figli e senza casa giacché la società a cui si era affidata è coinvolta in una truffa immobiliare. Ma questa tragedia le darà la spinta per ricostruire la sua vita e, con un gruppo di amici, per farsi da sola una casa come gli antichi pionieri. Un film rivelazione.

- LA NOSTRA STORIA di Fernando Trueba con Javier Camara e Sebadtian Giraldo. È una storia vera quella a cui si ispira David Trueba (figlio e sceneggiatore) per convincere il padre (uno dei più quotati registi spagnoli) a tornare dietro la macchina da presa. È la storia di Hector che vive a Medellín in Colombia e si ostina a fare il medico e aiutare i più poveri nell'ostilita' di politici e criminali. Quando gli muore una figlia, Henrot diventerà un acceso attivista politico la chi vive tutti vogliono adesso tacitare.

- MONSTER HUNTER di Paul W.S. Anderson con Milla Jovovich e Tony Jaa. È riservato agli appassionati di fantascienza e ai teen agers la nuova impresa della donna bionica (ex modella) Milla adesso nei panni di un ufficiale delle forze speciali che si trova imprigionata nello spazio temporale coi suoi soldati.

Da un videogioco di successo.

Escono anche il melodramma L'AMANTE RUSSO di Daniele Arbid, la surreale commedia MANDIBULES di Quentin Dupieux, il cartoon SPIRIT IL RIBELLE di Elaine Bogan e Ennio Torresan, il bel documentario KUFID di Elia Mouatamid girato nel nord italia durante la pandemia e il melodramma FUTURA di Lamberto Sanfelice con Matilde Gioli. (ANSA).