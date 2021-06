Il cinema del week end, 10 titoli da scoprire

ROMA, 03 GIU - Per resistere al contrattacco delle piattaforme e del cinema da consumare sullo schermo di casa (moltissimi gli annunci in questi giorni) il cinema in sala allinea questa volta 10 campioni che meritano una diversa curiosità da parte degli appassionati. Già oggi, complice la giornata festiva, si possono vedere THE CONJURING di Michael Chaves, terzo capitolo della saga horror che procura brividi mortali a Patrick Wilson e Vera Farmiga, nonché la commedia italiana TUTTI PER UMA di Susy Laude con Lillo, Antonio Catania e Pietro Sermonti. Da domani in poi: - MALEDETTA PRIMAVERA di Elisa Amoruso con Emma Fasano, Manon Bresch, Giampaolo Morelli, Federico Ielapi, Micaela Ramazzotti, Fabrizia Sacchi, Orietta Notari, Sara Franchetti, Massimo Cagnina, Eliana Miglio, Claudio Bigagli. Nell'Italia degli anni '80 si sorride seguendo le peripezie dell'amicizia tra la quattordicenne Nina e la sua vicina di casa, la brasiliana Sirlei. Nina ha appena traslocato in periferia e vive con disagio una famiglia problematica e un mondo tutto nuovo. La sua compagna di scuola, Sirlei, sarà la sua coraggiosa compagna.

- THE SHIFT di Alessandro Tonda con Clotilde Hesme, Adamo Dionisi, Adam Amara, Jan Hammenecker, Steve Driesen, Myriem Akheddiou. Una mattina presto a Bruxelles: un'esplosione squarcia una scuola lasciando sul terreno morti e feriti. Due giovani kamikaze islamici scatenano l'inferno e sul posto accorre l'ambulanza di Isabel e dell'oriundo italiano Adamo.

Ignari, i due caricano un ferito: il giovanissimo Eden che in realtà è un terrorista ancora in grado di far esplodere la sua carica di tritolo. Una autentica sorpresa del miglior cinema italiano di oggi.

- ADAM di Maryam Touzami con Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae Belkhaouda, Aziz Hattab, Hasna Tamtaoui. Una storia di amicizia femminile nella Casablanca di oggi, imprigionata da antichi pregiudizi e scossa dal desiderio di libertà di due donne coraggiose: la vedova Abla che gestisce una pasticceria tra mille diffidenze e la giovane Samia che cerca alloggio e protezione essendo incinta e per questo messa alla gogna dalla società.

- ESTATE '85 di François Ozon con Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud, Isabelle Nanty, Bruno Lochet, Laurent Fernandez, Aurore Broutin. Questa volta è un'amicizia al maschile a dominare la scena. Sulle spiagge della Normandia, durante l'estate, l'introverso Alexis rischia la morte durante un naufragio e viene salvato da David. I due sono attratti l'uno dall'altro e diventano inseparabili finché la giovane turista inglese Kate non si intromette rischiando di causare una tragedia sentimentale. Ozon al suo meglio.

- VALLEY OF THE GODS di Lech Majewski con John Malkovich, Josh Hartnett, Jaime Ray Newman, John Rhys-Davies, Bérénice Marlohe, Keir Dullea, Tokala Black Elk, Saginaw Grant, Joseph Runningfox. L'uomo più ricco del mondo (l'introverso Wes Tauros) vive in simbiosi con lo scrittore che ha incaricato di scrivere la sua autobiografia. Ma quando Tauros decide di violare la terra dei Navajos alla ricerca di uranio, i due si troveranno coinvolti in un'avventura ai confini del credibile, fronteggiando gli antichi spiriti dei Nativi.

- FULCI TALKS di Antonietta De Lillo. A quasi 25 anni dalla scomparsa del regista più originale e irregolare del cinema italiano, riemergono le immagini della straordinaria intervista che Lucio Fulci diede ad Antonietta De Lillo e al suo complice Marcello Garofalo. Una sorprendente lezione di cinema e di vita che si segue come un romanzo d'avventura. Da non perdere.

Escono anche L'OCCHIO DI VETRO, il documentario di Duccio Charini sulle orme dello zio Ferruccio, giovanissimo soldato della Repubblica di Salò e MI PIACE SPIDERMAN, E ALLORA? di Federico Micali, commedia poetica sulla scoperta del mondo da parte della piccola Cloe che adora il super-eroe capace di scalare i grattacieli come un ragno. (ANSA).