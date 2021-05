Extraliscio-Punk da Balera, nelle sale film della Sgarbi

Arriva nelle sale italiane, dopo una lunga attesa, il 14, 15 e 16 giugno 'Extraliscio - Punk da Balera. Si ballerà finché entra la luce dell'alba", il film di Elisabetta Sgarbi dedicato all'eclettico gruppo in gara al 71/ma Festival di Sanremo con 'Bianca Luce Nera' e alla tradizione musicale romagnola, quella vera, del liscio che "si balla finche' non entra la luce dell'alba".

Il film sarà distribuito come evento da Nexo Digital, per riportare il pubblico a scatenarsi sulle note degli Extraliscio.

Co-sceneggiato con Ermanno Cavazzoni, anche voce narrante, e prodotto dalla Betty Wrong di Elisabetta Sgarbi con il contributo della Regione Emilia Romagna, il film, diretto dalla Sgarbi, con aiuto regista Eugenio Lio, è stato presentato in anteprima alle Giornate degli Autori nell'ambito della 77ª Mostra del Cinema di Venezia, al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, al Los Angeles Italia Film Fest, ha ricevuto il Premio Siae per il talento creativo, conferito a Elisabetta Sgarbi, e il Premio Fice- Federazione Italiana dei Cinema d'Essai, a Mantova.

Ermanno Cavazzoni, autore del Poema dei lunatici, da cui Federico Fellini ha tratto il suo ultimo film, La voce della luna, voce narrante del film, segue il viaggio del gruppo dalle origini del liscio a oggi.

Come una partitura in 4 parti in cui ci sono tra gli altri, le incursioni di Orietta Berti, Biagio Antonacci Jovanotti, Elio, Lodo, lo Stato Sociale e la nuova generazione con Gilda Mariani, la figlia di Mirco, che canta Gam Gam', Extraliscio- Punk da Balera', che la Sgarbi ha dedicato alla madre Rina Cavallini, è un racconto intorno al gruppo guidato dallo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, accompagnato dalla star del liscio Moreno Il Biondo e dalla 'Voce di Romagna mia nel mondo' Mauro Ferrara. E continua la missione degli Extraliscio di contaminare la musica della Romagna che ha fatto ballare intere generazioni con le chitarre noise, l'elettronica, il rock, il pop anche con il tour "E' Bello Perdersi - Tour d'Italie", una serie di imperdibili e imprevedibili concerti fuori dagli schemi, da luglio a settembre 2021in cui si ritrova quell''esplosione di suoni, ironia e libertà e si torna a ballare, come nel film.

Le prevendite per le proiezioni nei cinema di tutta Italia apriranno il 27 maggio e l'elenco delle sale sarà disponibile su nexodigital.it. (ANSA).