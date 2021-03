Il 'cuore selvaggio' di Tarantino in The First Eight

Cosa e' mai il 'cuore selvaggio' di Quentin Tarantino? È un cuore capace di connettersi con tutta la gamma delle emozioni umane attraverso personaggi che hanno una sola mission: fare 'la cosa giusta' e farla subito. Questa una delle tante linee guida di 'QT8 | QUENTIN TARANTINO - THE FIRST EIGHT di Tara Wood da oggi su MioCinema, documentario che racconta tutta la sua carriera attraverso le testimonianze di chi ha lavorato con lui e, ovviamente, immagini dei suoi film.

Nel frattempo proprio oggi la notizia che in libreria a giugno arrivera' , in contemporanea mondiale in 25 paesi, il suo primo romanzo C'era una volta a Hollywood pubblicato da La nave di Teseo. Un vero e proprio romanzo che precede il film omonimo e ne racconta origini e forme di ispirazione.

Come ne esce Tarantino in questo documentario in cui il regista non appare mai, ma viene solo raccontato? Soprattutto come un entusiasta, come indica la sua sonorarisata, un outsider che a un certo punto ce l'ha fatta, ma che non si e' mai montato la testa. Un uomo poi pieno di contagioso carisma capace di urlare sul set, che segue sempre in prima persona: "Va bene ! Va bene la scena! Ma ne giriamo un'altra perche' noi amiamo fare cinema".

"Secchione maniacale", "cinefilo enciclopedico" ("tu puoi dire tutto quello che sai di un film, ma alla fine ti seppellira' con le cose che sa lui") , "celluloide viva", "regista DJ": questi solo alcuni degli appellativi attribuiti a Tarantino che e' sicuramente uno che si diverte davvero a girare: "A volte abbiamo dovuto interrompere la scena perche' si sente la sua risata", dice lo sceneggiatore Scott Spiegel.

Nel documentario si parte dagli esordi quando Tarantino, dopo lasua esperienza in un negozio di videocassette, inizia a scrivere sceneggiature (Una vita al massimo, Natural Born Killers e Dal tramonto all'alba), per arrivare poi al suo esordio con LE IENE (Palma d'oro a Cannes), all'Oscar alla miglior sceneggiatura originale andata a PULP FICTION sino al suo ottavo film da regista: THE EIGHTFUL EIGHT.

A parlare di lui, sempre con autentico entusiasmo, sono i suoi attori-fan come Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Tim Roth e Christoph Waltz. Ma ci sono poi anche le interviste a personaggi che hanno seguito tutta la sua carriera come i produttori Stacey Sher e Richard Gladstein.

In QT8 | QUENTIN TARANTINO - THE FIRST EIGHT anche la storia dettagliata di PULP FICTION, forse il suo ineguagliato capolavoro, e della sua seconda statuetta andata nel 2013 a DJANGO UNCHAINED per la migliore sceneggiatura originale.

Tra le sorprese di questo documentario, la sua riconosciuta capacita' di scrivere personaggi femminili straordinari e davvero molto tosti e una denuncia prolungata e articolata al suo produttore storico Harvey Weinstein accusato di numerose molestie sessuali. (ANSA).