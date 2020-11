Il cinema a casa del week end, da Shadows ad Artemis Fowl

(di Giorgio Gosetti) (ANSA) - ROMA, 19 NOV - Tutta la settimana del cinema in casa è dedicata al 70/o compleanno di Carlo Verdone. Ciascuno può farsi grazie la sua programmazione grazie all'home video ma dalla Rai a Mediaset, da Sky alle piattaforme si può dire che il regista romano è onnipresente. L'en plein si trova però su Amazon Prime con ben 18 titoli. A girovagare sulle piattaforme e nelle videoteche ci sono però altre novità e riscoperte di qualità. Eccone alcune: - THE SPECIALS di Olivier Nakashe e Eric Toledano con Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, Bryan Mialoundama, Alban Ivanov. La formula è quella del "buddy buddy" alla francese, commedia a sfondo realista, comica e amara, scevra da pietismi e ispirata alla bontà. Come nel modello originale americano anche qui agiscono due protagonisti che si muovono all'unisono grazie alle differenze. Bruno e Malik hanno fondato un'associazione per soccorrere bambini autistici con famiglie disagiate (sull'esempio di una storia reale). Il primo è ebreo e l'altro musulmano; uno è un padre di famiglia e l'altro un eterno scapolo, il primo è dotato di sapienza e coraggio, il secondo ha l'arte di dissacrare. I loro incontri e le storie che vivono (e che gli attori hanno vissuto in prima persona) posso smuovere anche i cuori più duri. In onda su #Miocinema che accompagna la "prima" con una bella lista di film raggruppati col titolo "Fuori dal comune", tutti dedicati alla diversità. Tra gli altri "In viaggio verso un sogno" di Tyler Nilson, "In viaggio con Adele" di Alessandro Capitano, "Don't Worry" di Gus Van Sant, "Lo scafandro e la farfalla" di Julian Schnabel, "Sulle mie labbra" di Jacques Audiard.

- IL TALENTO DEL CALABRONE di Giacomo Cimini con Sergio Castellitto, Lorenzo Richelmy, Anna Foglietta, David Coco, Gianluca Gobbi. Sprofondato nella notte milanese quando ancora palpitava come New York e viveva all'unisono con le voci della radio (questa è dichiaratamente Radio 105), ecco un thriller di stampo internazionale, gestito spesso al meglio nel conflitto a distanza di etere tra un dj spaventato (Richelmy) e un misterioso attentatore che lo ricatta al telefono (Castellitto).

Tra i due un'ispettrice di polizia che cerca di evitare il peggio (l'uomo misterioso che minaccia attentati e stragi non scherza) e un segreto che verrà svelato solo all'ultima battuta.

Un'opera seconda da considerare con curiosità e simpatia per come rivaleggia coi modelli americani. Su Amazon Prime.

- SHADOWS di Carlo Lavagna con Saskia Reeves, Mia Threapleton, Lola Petticrew. Dall'infanzia vivono recluse in un albergo in disuso, prigioniere in una stanza segreta dove la severa madre intende proteggerle dalle insidie del mondo esterno. Alma e Alex sono ormai adolescenti assetate di vita e una mattina, lasciate sole, decidono di infrangere le regole. Non conoscono la verità sul loro passato e non sanno a cosa vanno incontro, ma per la prima volta affronteranno la luce del sole. Anche in questo caso ecco un'opera seconda italiana (alla sceneggiatura collabora Fabio Mollo) che osa sfidare i modelli americani, scegliendo la formula del prodotto internazionale (il film è stato girato in inglese) senza rinunciare a un vero tocco d'autore.

Nell'eccellente terzetto al femminile delle interpreti fa notizia la giovane Mia, figlia d'arte con una madre come Kate Winslet. Su Sky.

- ARTEMIS FOWL di Kenneth Branagh con Ferdia Shaw, Lara McDonnell, Judi Dench, Josh Gad, Nonso Anozie, Colin Farrell, Tamara Smart, Miranda Raison, Joshua McGuire, Adrian Scarborough, Hong Chau, Nikesh Patel. In attesa di tornare sul grande schermo con un nuovo Poirot, il regista e attore inglese ormai ingaggiato a tempo pieno dalla Disney si cimenta con la saga letteraria di Eoin Colfer. Figlio di una schiatta di eccellenti menti criminali, il dodicenne Artemis parte alla ricerca del padre scomparso. Scortato da Leale, la sua guardia del corpo, il ragazzo approda al regno delle fate, nelle profondità della terra dove pensa che il genitore sia prigioniero o rifugiato. Ricorrendo alle doti di famiglia Artemis ingaggia una guerra senza quartiere con la regina Tubero, ma dovrà piegarsi alla virtù salvifica di un popolo fatato che crede nel Bene. Su Disney+ e quindi su Prime.

- BORAT 2 di e con Sacha Baron Cohen. Torna a visitare l'America il più dissacrante dei giornalisti, l'inviato kazako che ha rischiato il gulag dopo il suo esordio nel film che è prologo a questa nuova e dissacrante inchiesta. Il panciuto dittatore del suo paese lo ha rimesso in libertà e allora Borat va a visitare il mondo di Trump, si finge cantante di protesta schierato con l'ultradestra, rischia in prima persona il linciaggio (è accaduto durante le riprese), dà voce al peggio del razzismo e dell'ignoranza, ma lo fa con l'imperdibile leggerezza goliardica che lo ha reso famoso. Un film da non perdere ancora disponibile sulla piattaforma.

- LA GOMERA di Corneliu Porumboiu con Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar, Antonio Buíl, Agustí Villaronga. Uno dei migliori film della scorsa stagione, malauguratamente uscito alla fine di febbraio in sala e ora recuperabile a noleggio e in vendita in home video. Il poliziotto rumeno Cristi si imbarca per l'isoletta di Gomera, nelle Canarie, dove vuole apprendere il linguaggio dei fischi, segreto sistema di comunicazione dei contadini locali. Il suo piano è raffinato: vuole usare quel sistema per liberare un boss mafioso dal carcere e spartire con lui un bottino nascosto. Alle prese con una capo-ispettrice che sospetta di lui e vuole la sua parte, un boss che cerca di fregarlo e una dark lady che forse lo ama, Cristi strizza l'occhio al cinema di genere americano, ma ha in Hitchcock il suo nume tutelare e grazie agli insegnamenti del maestro del brivido risolve da par suo. In vendita su Amazon.

- IL GRANDE PASSO di Antonio Padovan con Stefano Fresi, Giuseppe Battiston, Flavio Bucci, Francesco Roder, Camilla Filippi.

Grazie alla piattaforma #iorestoinsala ritrova il suo pubblico questa delicata commedia festeggiata al Festival di Torino.

Fratelli/coltelli separati anche dalla vita (Mario sta a Roma e ha un negozio di ferramenta, Dario sta nel Polesine ed è ribelle a ogni regola), i due si detestano, ma tocca a Mario liberare il fratello dopo che un suo sciagurato esperimento spaziale lo ha fatto condannare al domicilio coatto. Nell'esecrata memoria del padre e nel sogno di arrivare un giorno sulla Luna, i due fratelli riscopriranno un'amicizia sepolta da anni di lontananza. Fresi e Battiston sembrano fratelli davvero e danno vita ad alcuni duetti memorabili. (ANSA).