Dafne, il film arriva in esclusiva su RaiPlay il 2 luglio

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Con una commistione di generi, e senza trasformare la disabilità in tema d'intrattenimento, Dafne è una commedia drammatica in cui si può ridere o piangere allo stesso tempo. Arriva il 2 luglio su RaiPlay il film di Federico Bondi, vincitore del Premio Fipresci alla Berlinale 2019. Dafne rientra nel progetto La Rai con il cinema italiano - otto film di Rai Cinema in esclusiva su Raiplay | #Ilcinemanonsiferma.

Protagonista è Dafne (interpretata dall'esordiente Carolina Raspanti), trentacinquenne con un lavoro che le piace e amici e colleghi che le vogliono bene. La giovane protagonista ha la sindrome di Down e vive insieme ai genitori, Luigi (Antonio Piovanelli) e Maria (Stefania Casini). L'improvvisa scomparsa della madre manda in frantumi gli equilibri familiari: Dafne è costretta ad affrontare non solo il lutto, ma anche a sostenere Luigi, sprofondato nella depressione.

Grazie all'affetto di chi le sta intorno e alla propria determinazione e consapevolezza, Dafne trova la forza di reagire e cerca invano di scuotere il padre. Fino a quando un giorno accade qualcosa di inaspettato: intraprenderanno insieme un cammino in montagna verso il paese natale di Maria, e, nel tentativo di guardare avanti, scopriranno molto l'uno dell'altra.

"Qualche anno fa - racconta il regista Federico Bondi - vidi alla fermata dell'autobus un padre anziano e una figlia con la sindrome di Down che si tenevano per mano. Fermi, in piedi, tra il via vai di macchine e passanti mi apparvero come degli eroi, due sopravvissuti. Dafne nasce da questa immagine-emozione, la scintilla che mi ha spinto ad approfondire".

Prodotto da Marta Donzelli e Gregorio Paonessa, Dafne è una produzione Vivo film con Rai Cinema, con il contributo di Mibact - Direzione Generale Cinema, realizzato nel Programma Sensi Contemporanei - Toscana per il Cinema, con il sostegno di Regione Lazio e Roma Lazio Film Commission, con il supporto di Unicoop Firenze e Coop Alleanza 3.0, con il patrocinio di AIPD - Associazione Italiana Persone Down e Comitato Siblings Onlus - Fratelli e sorelle di persone con disabilità. La distribuzione italiana è di Istituto Luce Cinecittà. (ANSA).