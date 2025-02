Ciak in Liguria per la terza stagione di Blanca

Al via in Liguria, tra Camogli e Genova, e negli studi di Lux Vide a Formello le riprese della terza stagione della serie tv "Blanca", una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle in collaborazione con Rai Fiction diretta da Nicola Abbatangelo e scritta da Mario Ruggeri e Alessandro Sermoneta. Nel cast tornano Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Gualtiero Burzi, Michela Cescon, Ugo Dighero, Federica Cacciola e Sara Ciocca. Con loro, due new entry: Domenico Diele e Matilde Gioli.

La protagonista sarà una Blanca diversa: lei, che si è sempre gettata nella vita a corpo libero e senza rete di sicurezza, ora è in difficoltà, rifiuta il futuro e ha deciso di bastare a se stessa. Ma la vita la costringerà ad affrontare quel buio che mai prima d'ora le aveva fatto così paura. Accanto a lei torneranno i fedeli compagni di avventura: la giovane Lucia, la fidata amica Stella, il padre Leone, amorevole e premuroso, il Vicequestore Bacigalupo e l'ispettore Liguori, che alla fine della precedente stagione ha scelto un'altra donna al posto di Blanca, anche se i sentimenti che prova per lei sono tutt'altro che svaniti. E anche Blanca non riesce a ignorare quegli stessi sentimenti. A sparigliare le carte nel loro rapporto arriverà un nuovo personaggio: Domenico, un contractor che lavora per un'agenzia di sicurezza con base a Genova e che Blanca incontra durante un'indagine.

Ognuna delle sei puntate racconterà un caso d'indagine, con un'ambientazione diversa scelta tra i luoghi caratteristici di Genova, sempre con realismo e un pizzico di commedia.



