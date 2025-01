Tom Selleck, 80 anni in agrodolce per l'ex Magnum P.I.

Compleanno agrodolce per Tom Selleck. Pur avendo molto su cui riflettere che ispira malinconia - il traguardo degli 80 anni in forma fisica poco ottimale e la fine, dopo 15 anni, dell'amatissima serie poliziesca Blue Bloods - la star di Magnum P.I. arriva al giro di boa delle 80 candeline intenzionato a concentrarsi in tutto quel che c'è di buono nella vita. Appuntamento il 29 gennaio al ranch di avocado che l'attore possiede nella Ventura County in California: "La moglie Jillie Mack e la figlia Hannah hanno organizzato un evento nella fattoria per brindare alla salute e prenderlo un poco in giro", ha rivelato una fonte.

Tra gli invitati altri attori di Blue Bloods come Donnie Wahlberg e Bridget Moynahan che per Tom sono famiglia: "Ne ha passate tante nella vita e si sente fortunato di essere con noi anche se non è contento che Blue Bloods sia stato cancellato", ha detto la fonte.

Con il carisma inconfondibile, i leggendari baffi e una carriera di oltre mezzo secolo, Selleck è l'archetipo della star versatile e capace di reinventarsi e rimanere nel cuore del pubblico. Recentemente è stato afflitto da problemi di salute: la taglia extralarge (oltre 150 chili su 193 centimetri di altezza) non ha aiutato ad alleviare i problemi alla schiena e alle articolazioni di cui sembra soffrire da tempo e che lo hanno costretto a operazioni alle ginocchia. Tutti malanni che Tom sta prendendo con filosofia: "Non ho mai inseguito la fama; ho sempre cercato di fare bene il mio lavoro e di essere un uomo di cui andare fiero", ha detto in una recente intervista.

Nato a Detroit nel Michigan, Selleck è cresciuto in una famiglia modesta. Dopo un inizio incerto di piccoli ruoli televisivi e pubblicità (tra cui un famoso spot per Pepsi), la sua carriera ha preso il volo nel 1980 al ruolo di Thomas Magnum, un detective privato alle Hawaii, che ha conquistato per otto stagioni milioni di telespettatori grazie al mix di umorismo, azione e umanità del personaggio. Magnum P.I. ha vinto vari Emmy e un Golden Globe.

Selleck ha dimostrato di non essere solo attore televisivo, ma di funzionare anche sul grande schermo in film come Tre scapoli e un bebè (1987), il suo sequel Tre scapoli e una bimba e, in ruoli più drammatici, in Quigley Down Under e In & Out, quest'ultimo un'acclamata commedia sul coming out di un insegnante. Nonostante il successo cinematografico, è però rimasto fedele alla televisione: è stato il dottor Richard Burke in Friends, e, più recentemente, in Blue Bloods, il rigido ma giusto commissario Frank Reagan fedele al rito domenicale della cena di famiglia.

Dietro le luci di Hollywood, Selleck ha sempre mantenuto un basso profilo sulla sua vita privata e le opinioni politiche pur essendo un sostenitore del diritto di portare armi protetto dalla Costituzione. La famiglia e il ranch a Ventura County sono per lui una fonte di equilibrio e serenità e Selleck ha spesso parlato dell'importanza per lui del lavoro manuale e del tempo trascorso nella natura, lontano dallo stress dell'industria cinematografica.



