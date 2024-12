Guillermo Mariotto, futuro incerto a Ballando con le Stelle

Guillermo Mariotto, storico volto di Ballando con le Stelle e giudice del dance show del sabato sera di Rai 1, è finito al centro di una bufera mediatica che potrebbe mettere in discussione il suo ruolo nella trasmissione condotta da Milly Carlucci: a pesare potrebbe essere, in particolare, il video in cui lo stilista, in posa con Amanda Lear e alcuni performer, gesticolando finisce con il toccare le parti intime di uno dei ballerini. Secondo quanto si apprende, la Rai si riserva di decidere entro le prossime 48 ore.



Dopo l'ultima puntata del 30 novembre (sabato 7 dicembre Ballando non è andato in onda per lasciare spazio alla Prima della Scala ndr), infatti, l'azienda e la produzione del programma si trovano alle prese con una decisione complicata.

Mariotto, pilastro del talent show, nel corso della diretta ha abbandonato la trasmissione. Inizialmente si era pensato a un malore. "Nessuna fuga da Ballando con le Stelle. Ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi", ha spiegato lui. Per poi invece far sapere di essere stato vittima di un episodio di tachicardia di origine gastrica causato proprio dalla notizia che riguardava la sua maison.

Ma a far precipitare la situazione, l'accusa a Mariotto di aver toccato le parti intime di un ballerino. Che ha reagito spostandosi e togliendo la mano di lui. Ad accusarlo la senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia. "Nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro - ha affermato la senatrice di Fratelli d'Italia -. Per lo stesso comportamento tenuto nei confronti della cantante Jessica Morlacchi durante la trasmissione in onda sulla Rai 'Oggi è un altro giorno' due anni fa Memo Remigi è stato immediatamente estromesso dal programma a seguito di violazione del codice etico. Viene spontaneo chiedersi come mai in questo caso non vi sia stata alcuna censura e perché non si abbia ancora avuta notizia di alcun provvedimento della Rai nei confronti di Mariotto".

Da ricordare che, intercettato all'aeroporto di Fiumicino da Valerio Staffelli di Striscia la notizia (che ha mandato in onda il servizio il 7 settembre) per la consegna del Tapiro d'oro, proprio per la fuga da Ballando, Mariotto è apparso contrariato e dopo uno scambio di battute con l'inviato del tg satirico ha detto, fumando una sigaretta: "Questa sigaretta va a finire in un posto... meglio che chiudi la bocca quando scelgo il posacenere". Poi chiudendo lo sportello del van, ha mandato in frantumi il premio. In queste ore, la Rai e la produzione di Ballando stanno cercando di fare chiarezza.



