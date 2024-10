Alba Rohrwacher, 'la mia Lenù nel mondo di Ferrante'

Sono ormai adulte Lila e Lenù. Quest'ultima è una scrittrice di successo in giro tra Parigi e il nord Italia la cui vita privata è complicata da un matrimonio finito, da due figlie ragazzine che riesce a crescere a fatica e dall'essere amante di Nino che non si decide a lasciare la moglie Eleonora. Lila invece non ha mai lasciato Napoli, è diventata una imprenditrice informatica, il cui carisma indubbio la rende la leader del rione invisa ai camorristi fratelli Solara. È un cerchio che si chiude: Lila e Lenù che hanno lottato per uscire, emanciparsi, dalla zona violenta in cui sono cresciute, tornano punto e a capo. Sono due tra i personaggi femminili più amati della letteratura italiana contemporanea e sono entrate nel cuore di milioni di spettatori in Italia e nel mondo per la trasposizione televisiva che ha fatto della saga bestseller della misteriosa Elena Ferrante, L'amica geniale, uno dei più grandi riusciti successi. Lila e Lenù, complesse, contraddittorie, piene di vita con tutto quello che comporta in difficoltà, dolori, sfide, felicità tornano in tv, quarta e stagione della serie evento che in 5 serate sarà su Rai 1 dall'11 novembre, dopo la prestigiosa anteprima a New York e quella di oggi alla Festa di Roma. Il mondo di Lila e Lenù ha conquistato tutti "con la potenza della scrittura di Elena Ferrante - dice all'ANSA Alba Rohrwacher, la nuova Lenù - che è stata il nostro spirito guida. È stata capace di scrivere personaggi scomodi, che sbagliano, veri, ha inventato secondo me un archetipo di amicizia femminile che avrà vita lunghissima e che travalica la letteratura".

Presentata da Rai Fiction L'amica geniale - Storia della bambina perduta vede in parte rinnovato il cast: oltre a Rohrwacher-Elena ci sono Irene Maiorino (Lila) con Fabrizio Gifuni (Nino), Sonia Bergamasco (Maria Rosa), Pier Giorgio Bellocchio, Stefano Dionisi, Anna Rita Vitolo, Lino Musella e Edoardo Pesce. Tratta dall'omonimo romanzo di Ferrante (Edizioni E/O), è diretta questa volta Laura Bispuri (dopo il creatore della serie Saverio Costanzo e Daniele Luchetti), mentre Costanzo firma la sceneggiatura con Ferrante, Francesco Piccolo e Laura Paulucci. Il passaggio di testimone nel cast era la scena di chiusura della terza stagione: i volti sovrapposti di Margherita Mazzucco ed Alba Rohrwacher. Irene Maiorino invece è stata volutamente a distanza da Lila-Gaia Girace, "ho scelto un percorso di solitudine con un testo e un personaggio che amo da quando avevo 14 anni. La mia Lila si vedrà alla fine dei 10 episodi quando si aprirà una crepa nel suo dramma", dice. "I temi di Ferrante - prosegue Maiorino, vista in Pizzofalcone e Il Commissario Ricciardi - sono universali, attingono alle nostre zone d'ombra, ai lati oscuri. Ferrante ci fa stare dentro argomenti come l'emancipazione femminile e la lotta di classe in modo scomodo, viscerale e con i diversi caratteri di Lila e Lenù tutto questo diventa dualità, azione e pensiero". La sorpresa della quarta stagione è però Fabrizio Gifuni che dopo personaggi come Moro o Comencini è un irresistibile, bugiardo, meschino, carismatico Nino. "Ho fatto resistenza all'inizio, ero discretamente digiuno dell'Amica geniale quando ho fatto il provino e mi chiedevo se avessi voglia di passare un anno vedendo nel mio specchio Nino, un maschio che Ferrante ha caricato con un fardello difficile da sostenere: sono andato a caccia di brandelli di luce ma c'è poco da fare, qui c'è la caduta di un uomo ridicolo". La serie HBO-Rai Fiction è una produzione Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe con produttori Lorenzo Mieli e Domenico Procacci. Una produzione che, ha sottolineato Luigi Mariniello, responsabile dell'unità organizzativa Sperimentazione della Direzione Rai Fiction, "ha dato una spinta felice alla internazionalizzazione delle nostre serie".



