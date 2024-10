X Factor alla fase dei live, il primo ospite è Ghali

È tutto pronto per la sfida a colpi di live dell'edizione 2024 di X Factor. Dopo le fasi dedicate ad audizioni, bootcamp e home visit, per lo show Sky Original prodotto da Fremantle giovedì 24 ottobre su Sky e in streaming su NOW si aprirà la pagina dei Live Show. Sul palco dell'X Factor Arena saliranno i 12 artisti selezionati dai giudici Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro, alle prese con il sogno di esibirsi il 5 dicembre sul palcoscenico della finale in Piazza del Plebiscito a Napoli, per la prima finale in esterna nella storia internazionale del format.

A condurre ci sarà Giorgia, al suo esordio assoluto alla guida in solitaria di uno show in diretta. In qualità di ospite, in occasione del primo live, è già stato annunciato Ghali. "Il pubblico quest'anno ha ritrovato una connessione con X Factor - ha commentato Antonella D'Errico, Executive Vice President Content at Sky Italia - grazie all'alchimia che si è creata grazie ai giudici e a Giorgia. I concorrenti hanno trovato persone a cui affidarsi per crescere".

I Live Show di X Factor 2024 andranno in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go. Il martedì successivo al primo live, le puntate saranno poi proposte alle 21.30 su TV8, al tasto 8 del telecomando. Ogni Live Show sarà preceduto dall'appuntamento con l'Ante Factor, condotto da Gianluca Gazzoli in diretta dal backstage, a pochi metri dal palco.

A dettare legge, quest'anno, è anche l'armonia che sembra aver permeato il lavoro dei giudici, chiamati a scegliere il nuovo talento della musica, secondo il format di Sky. "Spero di portare ai live della bella musica - ha commentato Jake La Furia - perché in Italia ultimamente la musica non è messa bene".

Armonia, quella che si è creata tra i giudici, confermata anche dagli altri artisti coinvolti.

"Questo è l'anno giusto per creare divisioni e discussione ma nel modo più positivo possibile - ha detto Manuel Agnelli - perché al nostro tavolo siedono persone soddisfatte di quello che fanno. Noi cinque (con Giorgia) siamo una vera squadra di lavoro e andiamo nella stessa direzione. È il primo anno che mi diverto".

"Esiste solo la distinzione sulla qualità di musica - ha detto Paola Iezzi - ma tutto il resto deve essere inclusivo, su tutti i generi musicali. Far capire alle nuove generazioni che la musica è cultura deve essere la priorità. Questo X Factor porta con sé una leggerezza che forse mancava nelle edizioni passate".

La finale di X Factor 2024, per la prima volta nella storia internazionale del format, sarà in esterna, in Piazza del Plebiscito a Napoli, per un grande evento gratuito e aperto al pubblico, organizzato in collaborazione con il Comune di Napoli e per il quale mercoledì 30 ottobre si inaugurerà il click day, ovvero il giorno in cui si apriranno, a partire dalle ore 12, le prenotazioni gratuite su Ticketone.it.

Coloro che vorranno partecipare dal vivo tra il pubblico alla finale di X Factor 2024 potranno riservare fino a un massimo di due ingressi gratuiti, fino ad esaurimento posti. Chi completerà la procedura di registrazione con successo, riceverà una mail di conferma e, in prossimità dell'evento, riceveranno i titoli d'accesso gratuiti. In più, per entrare ancor di più nel clima della gara, nei negozi Sky di tutta Italia sono disponibili alcuni dei prodotti cult dello show. Dalle t-shirt ufficiali usate dalla produzione ai manifesti con le frasi più leggendarie dei giudici, fino all’oggetto più rappresentativo dello show, la tazza che i giudici usano sul loro tavolo: ora è possibile portare un pezzo di X Factor a casa, per vivere in maniera ancor più immersiva l’adrenalina della gara musicale. I prodotti sono fisicamente disponibili nei principali flagship store di tutta Italia. Alla pagina Trova Sky è disponibile l’elenco completo dei negozi.

