Sciarelli festeggia 20 anni alla conduzione di Chi l'ha visto?

(Auguri doppi per Federica Sciarelli che, oltre al compleanno il 9 ottobre, ha festeggiato vent'anni di conduzione di Chi l'ha visto?, il programma di informazione e inchiesta giornalistica di Rai3 che si conferma come uno dei capisaldi della rete. Sugli account social del programma sono state pubblicate alcune foto in cui la giornalista e conduttrice, amatissima dal pubblico, insieme alla sua redazione celebra questo importante traguardo con tanto di torta a tre piani: in cima una piccola Sciarelli in miniatura con capelli biondi, giacca bianca e pattini ai piedi perché "corre da sempre" senza fermarsi mai, facendo volare gli ascolti della rete. Negli scatti la giornalista, in jeans, camicia sportiva e occhiali da sole, sembra una ragazzina, sorridente ed entusiasta nel celebrare un ventennio di trasmissione.

Sciarelli è nata il 9 ottobre del 1958, ma rimane uno dei pilastri di casa Rai: che ci sia il festival di Sanremo o la Champions League, lei fa il suo risultato con una media di circa 2 milioni di spettatori. Ieri Chi l'ha visto? si è posizionato al terzo posto nell'offerta della prima serata con una media di 1 milione 612mila spettatori e del 10.29% di share.

"2004-2024 vent'anni di Chi l'ha visto?" è quanto appare scritto sui social, a corredo delle foto in cui Federica Sciarelli sorride, circondata dalla squadra. Era il 13 settembre 2004 quando l'ex giornalista, volto storico del Tg3 (dove era approdata sotto la direzione di Sandro Curzi nel 1987) ereditò la trasmissione, iniziando un percorso ricco di soddisfazioni.





