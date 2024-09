Vita da Carlo 3, Verdone alle prese con la direzione di Sanremo

Altro che Amadeus, Carlo Conti e Claudio Baglioni. Pensate a un Festival con Verdone al comando, ci sarebbe da divertirsi... magari, con la sua vasta esperienza musicale, potrebbe essere in futuro un'idea da non sottovalutare. Dopo il successo della seconda stagione, arriverà in esclusiva su Paramount+ da sabato 16 novembre Vita da Carlo, terza stagione. La serie, prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, scritta da Pasquale Plastino, Luca Mastrogiovanni e interpretata da Carlo Verdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso.

Realtà e finzione si intrecciano in un'irresistibile serie comica in cui Carlo Verdone interpreta sé stesso. Il terzo capitolo ruoterà attorno al mondo musicale: a Carlo Verdone viene proposta la direzione artistica del Festival di Sanremo.

La sua enorme cultura musicale rende Carlo la persona ideale per dare vita ad una kermesse all'insegna della competenza e dello spettacolo, senza contare che lui è indubbiamente tra i personaggi più amati del Paese. In quell'assurda ipotesi c'è qualcosa che lo alletta. La musica, insieme al cinema, è da sempre la sua più grande passione e, dentro di sé, Carlo nutre la convinzione di poter allestire un Festival indimenticabile.

Il cast vanterà nuovissimi interpreti, oltre a diverse leggende della musica italiana (da Ginna Nannini a Zucchero Foraciari a Francesco Motta e Nino D'Angelo, per citarne alcuni. La regia è a quattro mani: ad affiancare Verdone c'è Valerio Vestoso.

Oltre al protagonista nel cast Monica Guerritore, Stefania Rocca, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri, Maria Paiato, Stefano Ambrogi, Ema Stokholma, Maccio Capatonda, Gianna Nannini, Zucchero Fornaciari, Nino D'Angelo, Serena Dandini, Roberto D'Agostino, Francesco Motta, Lucio Corsi, Betty Senatore, Giovanni Esposito, Giada Benedetti, Pietro Ragusa, Demetra Bellina, Radu Murarasu, Gianluigi Molteni, Laurence Belgrave, Loredana Piedimonte, Aurora Sardo, Luca Guastini, Alex Badiglio, Gabriel Elia Salvotti, Leone Bonanni, Aida Flix Filella, Mascia Musy e altri.



