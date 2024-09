Flavio Montrucchio, 'l'appuntamento al buio affascina ancora'

Torna l'amore su Real Time con la ripartenza di Primo Appuntamento, il fortunato dating show condotto da Flavio Montrucchio dedicato ai single in cerca dell'anima gemella. Dal 3 settembre alle 21.20 sul canale 31 continua la stagione 2024, ma già dall'autunno cominceranno le riprese per il prossimo anno. "Non facciamo in tempo a terminare un'edizione che cominciano le riprese per quella successiva", commenta con l'ANSA Montrucchio, ormai dal 2019 nel ruolo di 're di cuori'. È soddisfatto di quello che in origine era "un esperimento, ma che ora va in onda praticamente tutto l'anno", anche grazie alle versioni Crociera e Hotel. In ogni puntata del reality due persone che non si sono mai viste prima, entrambe single, si siedono a un tavolo della tenuta Sant'Antonio a Tivoli per un appuntamento al buio al termine del quale scelgono se rivedersi per una seconda volta oppure no. "Ogni anno riceviamo più richieste di partecipazione del precedente", rivela il conduttore, e poi scherza: "Non so se sia perché stanno aumentando i single oppure perché andiamo bene". Fatto sta che nell'epoca delle app di incontri la cena al buio continua ad affascinare. "C'è l'emozione del faccia a faccia, ben diversa dal conoscersi attraverso una tastiera - racconta - sotto sotto tutti andremmo a un appuntamento al buio, e poi è interessante vedere come le persone si comportano in questi contesti". Ma un programma del genere è davvero utile per trovare l'anima gemella? Montrucchio replica con i numeri: "Tre persone si sono sposate, poi direi che all'incirca il 30% si 'piaciucchia' e si rivede qualche volta, mentre nel 70% dei casi dopo il primo incontro le strade si dividono". Una statistica che grosso modo ricalca la realtà "della vita", prosegue. In quanto a spoiler, il volto di Real Time non si sbilancia. Ma a chi spera in un ritorno di Silvia Magarre, tra i personaggi più amati dal pubblico anche se oggi fidanzata, risponde: "Eh, Silvia secondo me bisogna aspettarsela sempre..." Primo appuntamento è però solo uno degli impegni televisivi di Montrucchio, che su Rai 2 conduce Cook40', cooking show in cui in 40 minuti due concorrenti devono realizzare un intero menù. "Sono contento di lavorare a programmi diametralmente opposti perché mi permette di sperimentare cose nuove - spiega - mi piace molto avere a che fare con le persone comuni, anche perché cominci la puntata senza sapere come finisce, è stimolante". Per il futuro, invece, c'è ancora tempo. "Il percorso del conduttore è complesso, perché per impararlo non puoi allenarti - riflette -: mi piacerebbe un giorno avere una possibilità più importante e voglio essere pronto. Venendo dal musical vorrei fare qualcosa di legato alla musica, ma mi divertirei anche a condurre un game show".

