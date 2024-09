La Maison, i segreti dietro le quinte della moda

Un po' Succession per racconto su potere e famiglia, un po' Il Diavolo Veste Prada con un pizzico di Halston e Sex and the City. La moda continua ad affascinare il mondo delle serialità, dopo Chanel, Balenciaga, Dior, Karl Lagerfeld, per citarne alcuni, o film come YSL, fino allo scandalo legato all'omicidio Gucci e tanti altri. Ma la realtà a volte pare scontata e così si lascia spazio alla fantasia: nascono capolavori cult del cinema come Il Diavolo Veste Prada, I Love Shopping fino a Lily Collins giunta già alla quarta stagione con Emily in Paris. E ora arriva La Maison: in questo caso la formula è leggermente diversa, incentrata su drama + fashion e potere. La nuova serie racconterà una storia che si svolge all'interno di una casa di moda francese contemporanea, in cui l'haute couture si confronta con lotte di potere, dietro le quinte di una celebre ditta secolare. Farà il suo debutto il 20 settembre su Apple TV+ con i primi due episodi seguiti da un episodio settimanale, fino al 15 novembre. Lo show sarà composto da 10 episodi della durata di un'ora ciascuno e permetterà al pubblico di immergersi nel lusso che da sempre contraddistingue la moda francese, guidandolo nella simbolica casa di moda del titolo così come nelle case e nelle vite delle potenti famiglie che abitano il settore dell'haute couture francese. Al centro, le vicende di due illustri famiglie rivali, disfunzionali e potenti, che si contendono il dominio nel mondo spietato dell'alta moda. Si vedrà come la dinastia familiare di un'iconica maison viene avvolta dallo scandalo quando un video che vede protagonista lo stilista Vincent Ledu (Lambert Wilson) finisce sul web e, reinventato, diventa virale lasciando la leggendaria casa di alta moda della sua famiglia appesa a un filo. Perle Foster, ex musa di Vincent che è ancora nella sua ombra, si allea con la visionaria stilista di nuova generazione Paloma Castel per salvare e rilanciare la centenaria Maison Ledu. Approfittando della scomparsa di Vincent, Diane Rovel, spietata Ceo del potente gruppo di lusso Rovel, lancia un'offensiva per acquisire quello che considera il suo premio più importante: la Maison Ledu. Per raggiungere il suo obiettivo, tutto è lecito, perché non si tratta solo di acquisire un altro marchio, ma di vendicarsi. Nel cast il sette volte candidato al Premio César Lambert Wilson, la nominata al Premio César Amira Casar, la vincitrice del Premio César come miglior attrice Carole Bouquet, la vincitrice del Premio César come miglior attrice esordiente Zita Hanrot, Pierre Deladonchamps, il vincitore del premio César come miglior attore non protagonista Antoine Reinartz ("Anatomy of a Fall"), Anne Consigny, Florence Loiret Caille, l'astro nascente Ji-Min Park ("Ritorno a Seoul") e Corentin Fila. Creata dagli showrunner José Caltagirone e Valentine Milville e basata su un'idea originale del produttore esecutivo Alex Berger, la serie è diretta da Fabrice Gobert ("The Returned") e Daniel Grou ("Lupin") Prodotta e girata a Parigi, La Maison è un viaggio nel lusso e nelle vite atipiche di tutti coloro che lavorano nell'affascinante universo dell'haute couture. Il plus di questa serie è proprio la capacità di svelare il fascino e l'intrigo del mondo dell'alta moda francese. Rivalità, complotti, amori proibiti, glamour e stile. La serie promette di piacere molto agli appassionati di moda così come ai curiosi perché esplora ogni dettaglio delle creazioni fashion, permettendo al pubblico di vedere come nascono davvero abiti e accessori dell'alta moda.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA