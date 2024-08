L'Amica Geniale 4 in anteprima mondiale a New York il 20 agosto

La fiction di successo mondiale L'Amica Geniale sbarca a New York al Tribeca Film Festival, dove il prossimo 20 agosto alle 19.00 verranno proiettati in anteprima assoluta, i primi due episodi della quarta serie, poi trasmessa dai Rai 1 a partire da lunedì 11 novembre. Alla proiezione sono attese le protagoniste Alba Rohrwacher, Irene Maiorino, l'attore Fabrizio Gifuni, la regista Laura Bispuri e Saverio Costanzo, showrunner della serie.

Tratta dai romanzi bestseller di Elena Ferrante, saga letteraria che ha conquistato il primo posto nella classifica dei 100 migliori libri del XXI secolo secondo il New York Times, la fiction L'Amica Geniale - "My Brilliant Friend" nella traduzione inglese - segue la vita di Elena Greco e della sua migliore amica Raffaella, "Lila" Cerullo in un racconto che abbraccia sessant'anni di storia personale e del nostro Paese e le vede prima bambine in una Napoli degli anni '50 e poi crescere e diventare adulte, negli anni '80, in una società segnata da decenni di violenza politica e disordini sociali.

La quarta parte della tetralogia, Storia della Bambina Perduta - "Story of the Lost Child" - approfondisce gli anni adulti delle due protagoniste: tra maternità, tradimenti, minacce, sparizioni e disastri naturali, Elena and Lila si ritroveranno ancora una volta a vivere nello stesso quartiere.

L'Amica Geniale - Storia della Bambina Perduta è una serie Rai- HBO. Una serie di Saverio Costanzo; una produzione Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe con Lorenzo Mieli che produce per Fremantle Italy, The Apartment e Wildside (entrambe società del gruppo Fremantle), e Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment.

Storia e sceneggiatura di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Regia di Laura Bispuri.

