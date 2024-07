Star Trek Co, al Comic-Con le novità Paramount+

Al San Diego Comic-Con i fan di Star Trek sono stati inondati di anticipazioni con un panel ricco di anteprime delle prossime uscite del franchise, ma non sono stati delusi, anzi, quelli di Dexter che addirittura raddoppia con due grandi novità tutte disponibili in Italia su Paramount+ in anteprima assoluta.

Durante il panel i fan del franchise di fantascienza accorsi a San Diego hanno scoperto di una nuova interazione in sviluppo, una comedy live-action di Tawny Newsome (Star Trek: Lower Decks) e Justin Simien (Dear White People), e visto le primissime sequenze del film tv Star Trek: Section 31.

Tante le novità in arrivo su Paramount+: la terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds (che arriverà nel 2025), la quinta e ultima stagione di Star Trek: Lower Decks disponibile dal 24 ottobre, il film per la TV Star Trek: Section 31, con protagonista il premio Oscar Michelle Yeoh, che debutterà nel 2025. Paramount+ ha svelato il primo teaser trailer di Star Trek: Section 31, il film tv in uscita all'inizio del prossimo anno con il premio Oscar Michelle Yeoh panni dell'imperatrice Philippa Georgiou.

È stato annunciato inoltre che Miku Martineau (Honor Society) reciterà nel film nei panni della versione più giovane di Georgiou. In attesa della terza stagione (prevista per il prossimo anno, mentre una quarta è stata già ordinata da Paramount+), una lunga clip dello spin-off Star Trek: Strange New Worlds è stata mostrata alla convention californiana.

Inoltre è stato ufficialmente annunciato che In Star Trek: star fleet Academy Tig Notaro, Oded Fehr, Mary Wiseman e Robert Picardo entrano nel cast della serie attualmente in produzione.

Ancora senza un titolo la nuova serie tv, che Newsome e Simien stanno scrivendo con il demiurgo del franchise Alex Kurtzman, vede gli outsider della Federazione che servono uno scintillante pianeta-resort scoprire che le loro gesta quotidiane vengono trasmesse all'intero quadrante.

Dal Comic-Con arriva anche il raddoppio: Michael C. Hall sta per tornare nei panni di Dexter Morgan, il medico serial killer di Miami, nella nuova serie sequel Dexter: Resurrection, che sarà ambientata ai giorni nostri e che uscirà nell'estate 2025 in esclusiva su Paramount+. "Siamo entusiasti di vedere il brillante Michael C. Hall riprendere il suo ruolo iconico di Dexter Morgan", ha detto Chris McCarthy, co-Ceo di Paramount Global. "Mentre Dexter: Resurrection piacerà a decine di milioni di fan di lunga data, Dexter: Original Sin introdurrà un'intera nuova generazione di spettatori in questa serie iconica iniziando dall'inizio, cosa che sicuramente soddisferà ugualmente il pubblico esistente". Michael C. Hall sarà inoltre la voce narrante interiore di un giovane Dexter - interpretato da Patrick Gibson nella serie spin-off prequel in ambientata nel 1995, 15 anni prima della serie originale, e in uscita nel dicembre 2024. Patrick Gibson interpreta il giovane protagonista, Christian Slater il padre Harry, Molly Brown la sorella adottiva Debra, Patrick Dempsey il capitano della squadra omicidi di Miami Aaron Spencer e Sarah Michelle Gellar il capo di Dexter. Lo show segue il protagonista nel passaggio da studente a serial killer vendicatore.



