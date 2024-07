Bridgerton 4, Netflix annuncia Benedict come nuovo protagonista

Ci sarà una quarta stagione, e un nuovo ballo come un nuovo amore. Netflix annuncia con un video chi sarà il protagonista di Bridgerton 4: Benedict, il secondogenito bohémien della famiglia Bridgerton, interpretato da Luke Thompson, 36 anni, colui che si innamora nella prossima stagione della serie romantica dei record. Quest'anno ha vissuto una serie di avventure, ma il grande amore per lui deve ancora arrivare e la prossima stagione potrebbe essere quella giusta.

Nonostante i suoi fratelli maggiore e minore siano entrambi felicemente sposati, Benedict è riluttante a sistemarsi, finché non incontra un'affascinante Dama in Argento al ballo in maschera organizzato da sua madre. Nel video che Shondaland ha utilizzato per fare l'annuncio si vede e sente qualcuno recapitare all'attore un abito: "Ho già un abito per stasera" dice Thompson con un copione in mano, "no non è per stasera, è per il ballo in maschera". "Ok in tal caso entra pure" è la risposta.

La nuova stagione sarà di nuovo firmata dalla showrunner che ha diretto l'ultima, quella di Colin e Penelope, Jess Brownell, e la produzione sta cercando l'attrice per la nuova protagonista. Nome in codice Emily… ma tutto fa pensare che invece sia l'innamorata di Benedict, Sophie. Le riprese in gran Bretagna sono previste a settembre. Per il rilascio della serie bisognerà attendere probabilmente il 2026.

