Belen Rodriguez approda a Warner Bros Discovery e raddoppia

Dopo un anno di stop - fatta eccezione per l'esperienza di Celebrity Hunted con la sorella Cecilia, a maggio scorso su Prime Video - Belen Rodriguez torna in tv. E lo fa alla corte di Warner Bros. Discovery, che continua così la campagna acquisti nell'intrattenimento - dopo il colpaccio Amadeus - ingaggiando la showgirl, conduttrice e imprenditrice digitale argentina e affidandole già dall'autunno due show di prima serata.

Su Nove, il canale generalista di punta del gruppo, Belen sarà insieme ai PanPers alla conduzione di Only Fun - Comico Show, subentrando a Elettra Lamborghini: nel format di successo prodotto da Colorado Film, diventato un appuntamento cult per gli amanti della comicità, potrà mettere in campo la vena ironica maturata alla guida di Colorado e delle Iene. Su Real Time prenderà invece il posto di Giulia De Lellis in Amore alla prova - La crisi del settimo anno, il format di Banijay Italia che vede coppie in crisi mettere in discussione la propria relazione.

"È un onore entrare nella prestigiosa famiglia Warner Bros. Discovery. La mia gratitudine - sottolinea Rodriguez - va a tutto il gruppo per avermi dato l'opportunità di poter contribuire al successo di due progetti così importanti per me. Come artista che da sempre mette cuore e professionalità nel lavoro, intraprendo con grande entusiasmo un nuovo capitolo della mia carriera". Una pagina che si apre dopo l'addio a Mediaset, con la fine dell'esperienza alle Iene e a Tu sì que vales, e dopo lo scorso annus horribilis, la depressione, il ricovero in clinica, come la stessa Belen aveva confessato in un'intervista a cuore aperto a Domenica in lo scorso dicembre, parlando di tradimenti, del rapporto burrascoso con Stefano De Martino e della decisione di fermarsi, "perché se avessi continuato a lavorare, sarei stata irresponsabile, avrei mancato di rispetto alla produzione", aveva spiegato. La "caduta in basso" e poi la luce, il nuovo fidanzato, le lacrime di commozione qualche giorno fa al matrimonio della sorella Cecilia con Ignazio Moser.

Per Warner Bros. Discovery l'ingresso di Belen Rodriguez nella squadra dei talent rientra nella strategia di parlare "a un pubblico sempre più largo", come sottolinea Laura Carafoli, SVP Content Networks & Streaming Local Productions Italy & Iberia. "Crediamo che in questi due programmi possa esprimere al meglio la sua ecletticità: in Amore alla prova userà tutta la sua empatia per raccontare storie di coppie in crisi, mentre in Only Fun rivelerà ancora una volta la sua ironia e voglia di divertirsi e far divertire".

Un nuovo tassello, dunque, che va a rafforzare l'identità di Real Time come canale-brand capace di intercettare le tendenze, e la sfida generalista del Nove, che dall'autunno potrà contare sull'arrivo di Amadeus, con Identity sei giorni alla settimana e con La Corrida, due format molto riconoscibili e amati, accanto ai volti di punta della rete, da Maurizio Crozza a Fabio Fazio, da Gabriele Corsi a Paolo Conticini a Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio.

Intanto il telemercato resta aperto. Se Mediaset e Rai sveleranno le proprie carte la prossima settimana, WDB annuncerà ufficialmente i palinsesti il 16 settembre: novità potrebbero arrivare anche sul fronte dell'approfondimento, ma non prima del 2025. E poi c'è il sogno Fiorello: ma lo showman - che ha smentito qualche giorno fa i rumors sul passaggio al Nove - in pausa sul divano in attesa della "prossima idea", resta in cima alla wish list di tutte le emittenti.

