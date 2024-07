John Cena annuncia l'addio al wrestling, lascia il ring nel 2025

L'attore e superstar del wrestling americano John Cena ha annunciato il ritiro dalle competizioni sul ring nel 2025.

In un video pubblicato sull'account X della World Wrestling Entertainment (Wwe), l'atleta 47enne ha affermato che il WrestleMania numero 41 in programma a Las Vegas il 19 e 20 aprile prossimi sarà il suo ultimo evento di questo tipo.

Cena sbarcò nella Wwe nel 2001 ed è considerato uno dei più grande campioni di wrestling della storia, conquistando ben 16 volte il titolo di campione del mondo. Nel 2006, inoltre, ha lanciato la sua carriera come attore interpretando il protagonista di "The Marine" (Presa mortale) e da allora è comparso in film come "Trainwreck" (Un disastro di ragazza, 2015), "The Suicide Squad" (The Suicide Squad - Missione suicida, 2021) e "Fast & Furious 9 - The Fast Saga" (2021).

