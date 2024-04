Fedez a Belve: 'Il pandoro-gate ha influito sulla crisi con Chiara'

Sul cosiddetto pandoro-gate e sulla fine del suo matrimonio, il rapper risponde deciso: "Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì, sì, sì". E quando Fagnani incalza e chiede: "Tutti i brand si sono sfilati, si è sfilato anche lei?", la temperatura - si legge nelle anticipazioni della puntata - in studio sale.

Video Fedez a 'Belve': 'Il caso Balocco ha influito nella crisi'

Poi il racconto continua con la giornalista che chiede: "Posso chiederle quando è davvero finito il vostro amore?" e Fedez, dopo un'iniziale ritrosia, si lascia andare a commovente confessione sulle molte ragioni che hanno portato a questa sofferta decisione.



E sempre sulla fine del rapporto con Chiara, quando Fagnani gli chiede: "Si parla anche di tradimenti scoperti da sua moglie…", il rapper inizia rispondendo: "Ecco mi fai subito smettere di piangere". Ma poi affronta l'argomento e fa una considerazione sarcastica e provocatoria: "Perché fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la figa.. così di punto in bianco?".

In una lunga intervista esclusiva a Belve, in onda il 9 aprile in prima serata su Rai2, Fedez parla per la prima volta con Francesca Fagnani dopo la sua separazione da Chiara Ferragni, tra momenti di commozione, ironia, ma anche irritazione.

