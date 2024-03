Michelle Hunziker torna al timone di Striscia con Gerry Scotti

Dopo il successo della coppia Scotti - Manzini, da lunedì 1 aprile torna dietro al bancone di Striscia la notizia Michelle Hunziker, che resterà accanto a Gerry Scotti fino all'ultima puntata della 36/a stagione del Tg satirico di Antonio Ricci.

Michelle e Gerry hanno esordito come coppia a Striscia nella stagione 2015-2016 e si apprestano a iniziare la loro nona stagione consecutiva: a oggi hanno condotto assieme 336 puntate.

Per Michelle, a Striscia dal 2004, sarà la 20/a edizione consecutiva, con 1329 puntate all'attivo. "Potrebbero pensare tutti - spiega - che Gerry e io abbiamo ormai messo il pilota automatico per condurre Striscia. È vero che per noi è casa, ma ogni giorno viviamo della reciproca preziosa quotidianità che ci fornisce mille spunti da condividere con il pubblico. Ridiamo, scherziamo e riflettiamo con voi, insieme ai nostri amati inviati che fanno un lavoro incredibile! C'è sempre tanta gioia nel tornare dietro il bancone a lavorare con la storica squadra di Striscia!".

Per Gerry, che ha debuttato dietro il bancone più famoso d'Italia nel 1996 e ha condotto 572 puntate: "Tornare al bancone di Striscia è come tornare tra i banchi di scuola: stesso impegno, stesso divertimento e la stessa curiosità di vedere come è cambiata la tua compagna di banco un anno dopo. Con Michelle la storia è irripetibile: l'ho trovata all'asilo… e ora siamo noi a portare all'asilo i nostri nipoti! Ma di testa, ve lo posso garantire, siamo sempre al liceo".



