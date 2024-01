Brindisi da lunedì a Diario del giorno al posto di Giambruno

Da lunedì 15 gennaio, Giuseppe Brindisi prende il timone della conduzione del programma di approfondimento pomeridiano del Tg4, "Diario del giorno", in onda in diretta dal lunedì al venerdì alle ore 15.30 su Retequattro. E' il programma che fino ad ottobre era condotto da Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, poi lasciato "in accordo con l'azienda" dopo i fuorionda sessisti trasmessi da Striscia la notizia.

Quello di Brindisi è un raddoppio: resterà alla conduzione anche di Zona Bianca, sempre su Retequattro.



