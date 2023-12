Tra Amadeus e il manager Presta è divorzio, ora un nodo Sanremo

A meno di due mesi dal suo quinto festival di Sanremo (6-10 febbraio) il direttore artistico Amadeus divorzia dal suo storico manager Lucio Presta.

L'indiscrezione è su Italia Oggi. Il fondatore di Arcobaleno Tre preferisce al momento non rilasciare dichiarazioni. Tra i due, a quanto si apprende, c'erano divergenze da qualche tempo.

L'addio potrebbe riflettersi nell'organizzazione del 74/mo festival, che negli anni scorsi ha potuto contare per gli ospiti sull'esperienza e i contatti di Presta, per quanto la produzione sia da sempre titolarità della Rai.



