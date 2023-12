Le note di Natale, musica e tradizione in onda il 25 dicembre

Dopo il successo dello scorso anno, torna su RAI1 “Le note di Natale” programma musicale che andrà in onda il 25 dicembre alle 23.30. Condotto da Veronica Maya con Padre Enzo Fortunato, un viaggio tra musica e tradizione che vedrà la straordinaria partecipazione di Serena Autieri, Enzo Campagnoli, i The Twins, il coro Gospel Voices e Gloria Enchill.

Un viaggio musicale e spirituale che parte da Greccio, per celebrare gli 800 anni dall’invenzione del presepe di San Francesco; passando per Scala, luogo in cui Sant’Alfonso Maria de’ Liguori trasse ispirazione per il suo brano Quanno nascette ninno, “padre” del canto natalizio Tu scendi dalle stelle; per arrivare a Napoli e alla tradizionale strada dei presepi: San Gregorio Armeno. «Un viaggio straordinario da vivere con i telespettatori di RAI1 nei luoghi dove San Francesco ha inventato il Presepe e nei luoghi che hanno ispirato il Tu scendi dalle stelle. Oggi – ha dichiarato padre Enzo Fortunato - il rischio è di vivere il Natale di Gesù senza assaporarne il significato più profondo e vero. Ecco perché vogliamo andare all’origine di chi ha compreso come senza Gesù non esiste il Natale». Le note del Natale è un programma inserito nel palinsesto Rai curato dal direttore del Primetime, Marcello Ciannamea, scritto da Paola Miletich e con la regia di Marco Capasso. Il programma è realizzato con il contributo di Ferrovie dello Stato Italiane, Eni, Conad e Cooperativa Auxilium.

Video Note di Natale

