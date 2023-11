Insegno: dopo lo stop all'Eredità verso Reazione a Catena

Dopo lo stop alla conduzione dell'Eredità, maturato dopo un confronto tra la Rai e Banijay Italia, a Pino Insegno andrebbero la guida di Reazione a Catena, da giugno a dicembre 2024 e, da gennaio, una serata evento e un programma radiofonico. Sarebbe questo - come anticipa Dagospia - l'accordo raggiunto tra il management dell'attore e doppiatore e Viale Mazzini.

Insegno, che ha un contratto con l'azienda fino a luglio 2025, condurrà fino al 18 dicembre Il mercante in fiera, il preserale di Rai2 che ha ottenuto ascolti inferiori alle attese.

Con il nuovo anno potrebbe condurre una delle serate dedicate ai 70 anni della tv, che - a quanto inoltre si apprende - vedranno sicuramente in pista Carlo Conti e probabilmente Massimo Giletti, atteso al rientro in Rai. Per L'Eredità in pole position resterebbe Marco Liorni, che con Reazione a catena domina stabilmente gli ascolti del preserale.



