Ipotesi nozze per Belen, post con la foto di un anello

Potrebbero esserci nozze in vista per Belen Rodriguez. A scatenare i sospetti è la stessa showgirl che sulla sua pagina Instagram ha postato la foto di una sua mano con un anello all'anulare, di brillanti e con un diamante al centro. E poi nella descrizione dello scatto solo una parola: 'sì'.

Quanto basta a scatenare le ipotesi su un suo possibile matrimonio con il fidanzato, l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni.

I fan si sono divisi su chi le augura la felicità e chi la critica e fa notare che sarebbe ancora sposata con l'ex Stefano De Martino. "Prima devi divorziare", le scrive qualcuno, "si sposa dopo cinque mesi che conosce Elio", fa notare qualcun altro nei commenti. "Brava Belen. Elio sembra amarti in modo autentico", le scrivono invece altri.

La coppia è appena tornata da una vacanza alle Maldive di cui la showgirl ha condiviso alcuni scatti sui social.

