Da De Girolamo a Giusti, i nuovi programmi Rai sotto la lente

Dopo lo stop a 'Liberi tutti', il programma condotto da Bianca Guaccero in onda su Rai2, sono diverse le nuove trasmissioni lanciate dai vertici di Viale Mazzini sotto osservazione, per l'andamento non positivo degli ascolti.

'Liberi tutti' si è fermato alla terza puntata, dopo i risultati deludenti del programma, che ha oscillato tra il 2 e il 3% di share. "Rai 2, per la prima serata, ha come mandato anche la sperimentazione di nuovi progetti - ha spiegato la Rai -. 'Liberi tutti' è un format originale italiano dedicato al fenomeno delle Escape Room, molto popolare tra i giovani, la cui sperimentazione, purtroppo, anche a causa dello scenario fortemente competitivo del giorno di messa in onda, non ha ottenuto i risultati attesi". Ora l'attenzione è puntata su 'Avanti Popolo', il talk di Nunzia De Girolamo che è andato a sostituire nel martedì sera di Rai3 'Cartabianca' dopo l'addio di Bianca Berlinguer. Ieri la trasmissione, che aveva registrato nella precedente puntata 420mila spettatori pari al 2.7% di share, è scesa ancora, facendo segnare 312 mila spettatori con l'1.8%. Il direttore dell'Approfondimento Rai, Paolo Corsini, ha detto comunque di voler attendere la pausa natalizia per fare un bilancio, perché - ha spiegato - "i programmi non si giudicano dopo due o tre puntate", ma "normalmente dopo 6-8 puntate, anche per le sperimentazioni più brevi".

Sotto osservazione c'è però anche 'Il mercante in fiera' condotto da Pino Insegno su Rai2, che potrebbe perdere anche la conduzione de 'L'eredità' alla quale era destinato a partire dal prossimo gennaio. L'andamento non positivo degli ascolti ha messo in allarme anche i giornalisti del Tg2 per gli effetti negativi sull'edizione della sera. Fari puntati su 'Fake Show' con Max Giusti e 'Che sarà' di Serena Bortone, che va in onda il sabato e la domenica su Rai3, anche se domenica scorsa ha avuto un sussulto. Non brillano, anche, 'La Volta Buona' con Caterina Balivo, nel pomeriggio di Rai1, e 'Macondo' con Camila Raznovich, nella prima serata di Rai3.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA