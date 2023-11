Fiorello, Amadeus tratta per il sesto festival? È Sanremopatico

"Questo sta trattando, scrivono i giornali. Bisogna fermarlo. È Sanremopatico. Facciamo qualcosa per guarirlo": Fiorello, in diretta su Instagram, commenta le indiscrezioni che vorrebbero Amadeus in trattativa con la Rai per un sesto Festival di Sanremo consecutivo.

"Non se se siano invenzioni giornalistiche - ironizza lo showman - ma l'Ad della Rai Roberto Sergio mi aveva detto 'proverò a convincerlo' e io gli avevo detto 'ma no, lascia stare. Ama ha giurato su Kira, il suo cane, che non lo farà'.

Potrebbe essere vero. È Sanremopatico. È una patologia che colpì Baudo, Fazio. Ci sono tanti altri che possono fare Sanremo: Carlo Conti, Fabio Fazio, Pino Insegno, la Clerici, Panariello o un bel cantante, Massimo Ranieri, di nuovo Gianni Morandi, Fedez. L'unico che può aiutarlo sono io", ironizza ancora Fiorello prima di individuare una soluzione: "Lo devo corca' e basta. Gli dirò - conclude - 'ricoverati una settimana, andiamo in una clinica per quelli ammalati di Sanremo', che sta a Castrocaro, dove lui si può andare a disintossicare".

Intanto la Rai fa sapere di essere "concentrata sull'edizione del Festival della Canzone italiana di Sanremo 2024 ed è al fianco del suo direttore artistico e conduttore Amadeus. Il tema edizione 2025', per tutti gli aspetti organizzativi e produttivi, non è mai stato all'ordine del giorno".

