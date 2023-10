Una ''burla'' ad Aspettando Viva Rai2, Fedez: ''Mai stato da Fiorello, dormivo''

''Io dormivo che avevo fatto tardi con i live di X Factor, mi sveglio e sono su tutti i giornali'', parola di Fedez che in una storia su Instagram spiega che stamattina l'ospite di Fiorello ad Aspettando VivaRai2 non era lui: ''è palese che non fossi tu'', commenta Chiara Ferragni nella storia.



''Quel pirla (detto amichevolmente) di Fiorello ha fatto finta che io fossi al telefono ma non era un imitatore era un tipo che parla come me ma non per imitarmi parla come me normalmente'', spiega ancora Fedez. ''È intervenuto anche l'ad Rai che era veramente lui e ha fatto finta di stare al gioco''. Nello scherzo di stamattina, anche se palesemente in modo ironico, si avanzava l'ipotesi che Fedez potesse tornare a Sanremo. ''No, non avrò la conduzione artistica di Sanremo 2025, non credo succederà se dovesse succedere farebbe molto ridere'', aggiunge Fedez. A smentire anche un audio di Fiorello ''abbiamo fatto una burla, tu stavi dormendo''.

