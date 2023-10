Fiorello: "Biden in missione di pace, vede Giambruno e la Meloni"

Ultimo appuntamento settimanale per Aspettando Viva Rai2, con Fiorello e la sua banda collegati dal 'glass di cortesia' di via di Vigna Stelluti a Roma nell'attesa di trasferirsi al Foro Italico, che hanno fatto prove generali di buonumore in vista del ritorno in tv, previsto per il 6 novembre su Rai2 alle 7.15.



Fiorello non ha perso l'occasione per tornare a parlare della premier Giorgia Meloni e in particolare del suo compagno, Andrea Giambruno: "Biden continua la sua missione di pace, per cui oggi incontrerà Giambruno e la Meloni".



Lo showman poi si è diretto così al 'first gentleman': "Dimmi la verità, Giambruno, mettiti una mano sul ciuffo... sei iscritto al PD? Perché non si spiega 'sta cosa...". Quello che Fiorello non sapeva, è che poco dopo la premier avrebbe annunciato la fine della relazione con il giornalista Mediaset, spiegando che le strade dei due erano divise da tempo.

