Fedez guarito, torna a X Factor

Le condizioni di salute di Fedez sono buone e gli consentono di tornare a X Factor.

"Sono andato a fare una visita di controllo e oggi mi hanno fatto il certificato medico per poter partecipare a X Factor" ha annunciato il cantante in una storia su Instagram, a chi gli chiedeva se dopo i problemi di salute avrebbe preso parte ai live del talent show che inizieranno la prossima settimana.

La notizia è confermata da Sky che attende il cantante anche per la conferenza stampa di presentazione dei live che inizieranno giovedì 26 ottobre. Confermata anche la presenza di Francesca Michielin: anche lei a settembre aveva annunciato la necessità di fermarsi di nuovo per un periodo, dopo l'intervento precedentemente avuto, per alcuni problemi di salute.



