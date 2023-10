Roberto Sergio: 'L'anno prossimo Giletti torna in Rai'

"Nel prossimo anno arriverà Giletti. Oggi ha fatto un video divertente dicendo: riparto da zero, questo vuol dire che ritornerà. Nel prossimo anno lo vedremo". Lo annuncia Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, in occasione di Ceo for Life.

Rispondendo alle domande del direttore dell'ANSA Luigi Contu, Sergio ha detto: "Ho trovato un'azienda stanca e demotivata perché per troppi anni si è più concentrata in polemiche sterili che in fatti concreti. Rossi ed io stiamo lavorando e portando entro fine novembre tutto quello che nel passato non è accaduto con il piano industriale, il contratto di servizio, l'accordo definito sul canone in bolletta e se possibile l'extragettito. Dobbiamo investire sull'audiovisivo, anche attraverso parte dell'extragettito, e sulla digitalizzazione e questo lo vedremo nel piano industriale".

Riferendosi evidentemente alla scelta di Fabio Fazio di non ospitare Patrick Zaki nella puntata di apertura di Che tempo che fa, Sergio ha detto: "Chi se ne è andato lo ha fatto per una sua scelta. Quando si va via per scelta economica non si può dire che l'azienda da cui vai via ti avrebbe condizionato e parlare di censura. Mi pare che l'autocensura sia la sia fatta da solo nel programma che deve partire la prossima settimana, non la Rai".

"Sono indignato per la violenza mediatica e preventiva nei confronti di Pino Insegno e del suo programma. Insegno ha una storia professionale di 40 anni, è un professionista serio, che ha accettato una sfida in una programmazione molto complessa. Voglio dare una notizia: il suo programma non viene chiuso, vari blog amplificano notizie false e questo è inaccettabile. Quindi non è TeleMeloni e Insegno continua la sua attività con Il mercante in fiera", ha sostenuto l'ad della Rai.

"C'è un tema riferito a persone che per comportamenti personali e dichiarazioni fatte io ho ritenuto che non dovessero essere presenti in Rai: è il caso facci, il caso Saviano. Non Foa perché ha fatto un errore di cui si è scusato". Lo ha detto Sergio, rispondendo ad una domanda del direttore Contu sulle scelte di non ospitare in Rai alcuni personaggi noti. "Il caso Fedez è particolare - ha aggiunto -. La notizia della non partecipazione viene ufficializzata casualmente durante il suo ricovero. C'è la tendenza a strumentalizzare alcune scelte. Lui non è epurato, avrà spazio in futuro. Il problema è che non sono stati definiti i rapporti dopo il Primo Maggio e Sanremo, quando non ha brillato. Tutto questo deve essere chiarito e poi continuerà a partecipare. Che la cosa sia stata collegata a un suo problema di salute mi dispiace, ma non c'è altro motivo che non quello di cui ho parlato".

Sergio ha anche chiarito che Bianca Berlinguer "voleva una striscia quotidiana che io non ero in grado di garantire in quel momento, ma né da parte sua né da parte nostra c'era voglia di interrompere la collaborazione. Un domani potrà ritornare".





