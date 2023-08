Happy Days, viaggio in un mondo apparentemente perfetto

L'apparente 'mondo perfetto' filtrato da tanto humour, buoni sentimenti, musica e colori pastello, ma anche dalla nostalgia di una Milwaukee tra anni '50 e '60, tra ricordi e sogni. Protagonisti i Cunningham, una famiglia serena e unita in cui i contrasti durano il tempo di una puntata; un 'ribelle' in giacca di pelle, simpatico e rassicurante; uno stuolo di amici allegri e fedeli e tanti incontri sorprendenti, come quello con un irresistibile alieno, Mork (Robin Williams, che conquistò tanto il pubblico da ottenere una serie ad hoc). È Happy Days, una delle sitcom più iconiche e discusse della storia della tv (compresi gli strali di Nanni Moretti in Aprile, con risposta a distanza di Henry Winkler/Fonzie) della quale si stanno per celebrare i 50 anni dalla nascita.

Una data per la quale è arrivato anche il primo libro enciclopedico al mondo sulla serie creata da Garry Marshall, in onda dal 1974 al 1984, interpretata fra gli altri, insieme a Winkler, da Ron Howard (poi regista e produttore da Oscar), Marion Ross, Tom Bosley, Erin Moran, Anson Williams, e Donny Most. È 'La nostra storia - Tutto il mondo di Happy Days' (Edizioni Minerva), firmato dal giornalista e scrittore Emilio Targia e Giuseppe Ganelli, fondatore dell'Happy Days International Fans Club e "il più grande collezionista al mondo di oggetti di Happy Days - spiega Targia -. Ci siamo accorti che non c'era un libro su Happy Days in tutto il mondo e abbiamo pensato che in occasione dei 50 anni sarebbe stato opportuno, necessario, divertente, coinvolgente, raccontarne la storia vera con dietro le quinte, curiosità, interviste, personaggi primari, secondari". A firmare la prefazione è lo stesso Winkler, mentre la postfazione è di Max Pezzali.

"Happy Days è stata una delle esperienze più importanti di tutta la mia vita, al di fuori della mia famiglia - spiega Winkler -. Anche quella è stata una famiglia, una squadra che ha lavorato duramente insieme, ha giocato insieme, ha viaggiato insieme, ha pianto insieme ed è cresciuta insieme".



