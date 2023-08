Ipotesi Santoro a Mediaset, ma per ora nessun contratto

Michele Santoro sarebbe in trattativa con Mediaset. A dare l'indiscrezione è Il Foglio, ipotizzando che il giornalista possa condurre un proprio programma o essere ospite fisso della nuova trasmissione che Bianca Berlinguer si appresta a portare su Rete4.

Quello che trapela al momento è che Santoro non avrebbe firmato alcun contratto, ma anche sull'esistenza della trattativa non arrivano conferme. Sembra, comunque, che la strada della collaborazione con Bianca Berlinguer non sia stata al momento concretamente imboccata. Per Santoro si tratterebbe, comunque, di un ritorno in tv dopo diversi anni e a Mediaset dopo ventisette anni dalla conduzione di Moby Dick su Italia1. Poco prima della morte di Silvio Berlusconi, Vittorio Sgarbi aveva raccontato di aver propiziato un colloquio tra il conduttore e il Cavaliere suggerendo la possibilità che potesse tornare sulla reti Mediaset. Il colloquio era stato confermato dal giornalista, che aveva, tra l'altro, manifestato apprezzamento per alcune posizioni di Berlusconi sulla guerra in Ucraina.



