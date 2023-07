Lorena Bianchetti, il mio dating di famiglia

Come fidanzarsi in casa: Lorena Bianchetti, storica conduttrice di A Sua immagine, il popolare, e confermatissimo, programma religioso di Rai1 che ha recentemente ospitato Papa Francesco, raddoppia con una nuova trasmissione, Mi presento ai tuoi, in onda su Rai2 dal 30 settembre. "Sarà un programma completamente nuovo, andrà in onda il sabato dopo il Tg2 - anticipa la conduttrice romana, apparsa raggiante alla presentazione dei palinsesti Rai a Napoli - avrà anche un linguaggio nuovo e riserverà molti colpi di scena. Lo scopo che ci prefiggiamo è soprattutto quello di mettere in contatto figli e genitori, raccontando questo dialogo con il sorriso. Stiamo lavorando e definendo le puntate che credo saranno una quindicina". Era da tempo che il cosiddetto dating show mancava dagli schermi Rai. Una cosa è certa, il programma della Bianchetti non sarà simile a Uomini e Donne, in onda su Canale 5. "Uniremo l'intrattenimento ai contenuti. La parte sentimentale sarà uno spunto" spiega la conduttrice. "Hai un figlio/a dai 18 ai 45 anni che non ha ancora trovato l'anima gemella? Pensi di conoscere il tipo di persona che potrebbe renderlo/a felice? È in arrivo il programma che fa al caso tuo" è questo l'invito al casting che è stato diffuso il mese scorso. L'idea di base è riportare in auge, in una chiave divertente al tempo stesso contemporanea e quasi nostalgica, il tema del corteggiamento attraverso l'antica abitudine di fidanzarsi in casa: i figli sono alla ricerca dell'amore, ma a scegliere i pretendenti sono mamma e papà, che si confrontano anche con i vicini di casa e la coach Flaminia Bolzan incaricata di dare a tutti i giusti consigli. "Sono un'aziendalista convinta - ci tiene a sottolineare Bianchetti -: il mio percorso professionale è sempre stato costellato da tante sfide e sono felice di affrontarne un'altra. Chi mi segue sa che non mi piace sedermi, credo questa sia la caratteristica principale che ho dimostrato in tutti questi anni". Che si augura per la prossima stagione televisiva? "Che sia meravigliosa per tutti noi della Rai, ma soprattutto per i nostri telespettatori. Il nuovo progetto è molto stimolante. L'aspetto che mi interessa di più e che è al centro del programma è il dialogo tra varie generazioni. Faremo sorridere, ma offriremo anche spunti di riflessione". "Personalmente sono cresciuta pane e Rai, ci lavoro dal '91, non manca tantissimo quindi alla pensione - scherza Bianchetti - ma io non ne ho ancora voglia, anzi amo sempre sperimentare e mettermi in discussione offrendo impegno e professionalità su vari fronti". Alla ripresa della stagione, la conduttrice tornerà anche al timone di A Sua immagine, i programma di approfondimento religioso e di confronto culturale realizzato in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana, in onda sulla rete ammiraglia il sabato alle 16 e la domenica alle 10.30, pronta ancora una volta a sperimentare forme e linguaggi nuovi per comunicare valori e idee. A Saxa Rubra il 27 maggio scorso è arrivato Papa Francesco, per il debutto di un pontefice in uno studio tv. "In molti mi chiedono cosa è cambiato per me dopo quell'intervista. Credo sia stata una pagina importante per la storia della tv, della Chiesa, del nostro paese e specialmente per la nostra azienda. Ne sono felice, personalmente è stata un'esperienza umana molto bella".

