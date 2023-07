Esposito, 'io fan di Piedone lo racconto ai giovani'

Nel 1973 faceva la prima apparizione sul grande schermo Piedone lo sbirro, fra i personaggi più celebri di Bud Spencer che ne rivestì i panni in ben quattro film: Piedone lo sbirro, Piedone a Hong Kong, Piedone l'africano, Piedone d'Egitto, pellicole cult che vantano uno zoccolo duro di appassionati, in Italia e all'estero. Grande cultore della mitica saga è anche Salvatore Esposito, volto di punta di Gomorra. Esposito sarà prossimamente protagonista di una serie originale Sky, una fiction che celebra l'iconico poliziotto: "Sono felice di rendergli omaggio e il mio desiderio è farlo conoscere ai ragazzi, alle nuove generazioni, perché ormai sono passati 50 anni. Spero che la serie piacerà ai fan.

Noi ce la metteremo tutta", ha detto l'attore napoletano, intervenendo allo Spencerhill Festival, il raduno ufficiale dei fan di Bud Spencer e Terence Hill, in corso fino al 30 luglio a Gubbio.

La serie sarà ambientata a Napoli, la città di Piedone, ma non sarà un remake: l'intento è celebrare i film di Spencer che sapevano calibrare commedia e azione e che sono diventati pilastri del cinema popolare italiano, capaci di agganciare anche il pubblico delle famiglie. La trama della fiction gira attorno a Vincenzo Palmieri, ispettore fuori dagli schemi, investigatore dal fiuto infallibile, stessa dote del suo adorato maestro Piedone. Anche Palmieri non ama le armi e risolve i casi con metodi non convenzionali. Palmieri ritorna a Napoli dopo diversi anni per chiudere i conti con il passato. Trova una città cambiata ma ancora fortemente riconoscibile. Tra un'indagine e l'altra dovrà fare pace con i propri fantasmi.

Il progetto della serie tv è stato fortemente voluto dalla famiglia Pedersoli: "Copiare o imitare i film di mio padre non avrebbe senso - ha detto Giuseppe Pedersoli dal palco dello Spencerhill Festival - come sarebbe inutile e fallimentare pensare ad un remake di un suo personaggio tanto amato come Piedone, ma abbiamo deciso che era il momento di riproporre un modello pensato per le famiglie all'insegna di quei valori che papà ha sempre incarnato nei suoi ruoli quali l'amicizia e la gentilezza".

Il figlio di Bud Spencer - che figura anche tra gli autori del soggetto - ha subito pensato che Esposito fosse perfetto per questo ruolo, non solo per le sue doti di attore, ma anche perché "è napoletano e c'ha qualche muscolo". La serie sarà composta di quattro episodi e prodotta da Sky Studios, Wildside e Titanus. Creata e scritta da Peppe Fiore, sarà diretta da Alessio Maria Federici. Andrà in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.

