Massimiliano Gallo, l'imperfetto Malinconico ci fa bene

Massimiliano Gallo da metà settembre torna a Salerno per girare la seconda stagione della serie Rai su Vincenzo Malinconico, 'avvocato d'insuccesso'. Personaggio goffo e imperfetto, che l'attore spiega di amare profondamente: "Credo abbia fatto bene un po' a tutti, nella sua imperfezione. Ormai raccontiamo un mondo che non c'è, in questa ricerca spinta della perfezione a tutti i costi. I ragazzi invece devono capire che i punti forti sono proprio i difetti". Gallo si racconta ai giovani del Giffoni Film Festival. "Ho iniziato 35 anni fa col cabaret, ci esibivamo anche nelle birrerie con mio fratello e senz'altro questa gavetta mi è servita a farmi le ossa. I percorsi vanno visti sulla lunga durata, lì si capisce se si tratta di una stella o di una chimera". L'attore invita i ragazzi a mettere in discussione, finalmente, gli adulti: "Probabilmente vi abbiamo consegnato un mondo sgangherato. Ai miei figli, Leon di 11 anni (figlio della sua compagna che è anche qui con lui) e Giulia di 21, insinuo spesso il beneficio del dubbio rispetto a ciò che dico. Ecco, contestate chi ha tutte queste certezze, ma non per diventare anarchici, quanto per far sentire che avete voce in capitolo". Sua figlia è stata entusiasta giffoners per qualche anno: "Mi ha raccontato che questa è una delle esperienze più belle e formative che abbia mai vissuto. Dopo Giffoni non si torna indietro, un'idea così geniale che unisce menti e popoli. Spero non abbia mai fine, è il luogo delle opportunità". Rimarcando il rapporto padre-figli, da figlio d'arte, è inevitabile il paragone con il suo papà, Nunzio Gallo, ma riconosce che sarebbe assai difficile, presto o tardi, interpretarlo: "Entrerebbero in gioco troppe variabili, ma mi piacerebbe venisse raccontata la storia della persona molto umile che è stata, con una carriera che parte da lontano, fin da quando gestiva con mio nonno una frutteria in Vico Sette Dolori, nel cuore pulsante di Napoli. Ecco, questo potrebbe essere di esempio per far capire alle nuove generazioni che non tutto quello che sembra segnato resta così, irreversibile". A suo padre, con un velo di commozione, riconosce il grande entusiasmo che gli ha trasmesso: "Lo ringrazio, pubblicamente, perché ha mantenuto viva in me la forma del gioco. Sembro sempre al primo giorno di scuola quando mi presento al lavoro". La voglia di mettersi in gioco, la curiosità, la passione e la gioia di vivere prendono per mano la sua voglia di restare bambino e di "non prendersi troppo sul serio": "Fate come i bambini, rischiate, non restate nella vostra zona di comfort, siate curiosi di fare nuove scoperte, di cadere e rialzarvi". Nella chiacchierata emerge la verve che lo ha fatto conoscere al grande pubblico televisivo e teatrale, apprezzata anche dai giovanissimi. La sua interpretazione di Domenico Soriano, nella Filumena Marturano di Eduardo De Filippo, è tra i filmati più scaricati su TikTok. "Il comico ha un ruolo nobile: è un angelo che deve volare alto", è il commiato di Gallo. E con Eduardo il legame continua: dopo la scommessa vinta con il boom di ascolti di Filumena Marturano, per Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera arrivano ora Gennaro e Amalia Jovine di Napoli Milionaria! che si gira a Napoli prodotta da Pico Media (Mare Fuori) per la Rai.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA