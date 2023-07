Insinna dal 25 agosto con Techeteche Show in prima serata

Le puntate di "Techeteche Show" andranno in onda in prima serata su Rai 1 a partire da venerdì 25 agosto per 3 settimane. Il programma, condotto da Flavio Insinna, offrirà il ritratto di 3 giganti dello spettacolo attraverso un viaggio nei loro luoghi del cuore e una selezione accurata di repertori rari e preziosi provenienti dalle Teche Rai. Si parte da Gianni Morandi, in seconda puntata Claudio Baglioni mentre Fiorello sarà protagonista dell'ultima puntata, a conclusione di un primo ciclo. Sono previsti altri due appuntamenti che saranno collocati nel palinsesto invernale.





