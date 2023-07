Sigismondi, 'Accordo Dazn-tivùsat faccia da apripista'

Si apre una nuova era per la Serie A di calcio che sbarca su tivùsat. Per Alberto Sigismondi, presidente di tivù srl., "Il fatto che in Italia la penetrazione della banda larga sia arrivata al 62% delle famiglie nelle prime case - ha premesso - ci fa capire che un editore che abbia dei contenuti e li voglia valorizzare, con l'Ip raggiunge solo una parte della popolazione. Il satellite è la tecnologica distributiva adatta ad integrare, non solo il terrestre ma anche la banda larga. In prospettiva, chiunque abbia l'obiettivo di raggiungere il più alto numero possibile di utenti potrà farlo con tivùsat. Siamo a disposizione del sistema dell'audiovisivo italiano. Ci auguriamo che questo esperimento con Dazn sia soddisfacente per tutti, abbia successo e faccia da apripista per ospitare eventualmente anche altri editori di contenuti premium . Le porte di tivùsat sono aperte".

Quanti italiani vi hanno già scelto? "Le famiglie tivùsat prima casa sono circa 2,9 milioni per un totale di quasi 6 milioni di individui". Un'offerta per i privati ma anche per le utenze business, a partire dal mondo dell'hospitality. "Siamo gratis, abbiamo oltre 180 canali e richiediamo un piccolo investimento hardware. Tutto questo per il mondo dell'hospitality è vantaggioso".

Perché in Italia il satellite sta vivendo una seconda giovinezza? "La conformazione del territorio, la ricchezza della nostra offerta e dei nostri formati. Spero che chiunque si aggiudichi i diritti tv del calcio per il futuro - ha aggiunto Sigismondi - sia nostro partner e voglia fare trasmissioni in 4K. Se c'è una cosa davvero straordinaria è vedere in tv una partita in altissima definizione".



