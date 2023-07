Fiorello twitta, 'ci siamo quasi' per la nuova location

"Ci siamo quasi. #location #VivaRai2": così su twitter Fiorello lascia intendere di essere in dirittura d'arrivo per la nuova casa del suo morning show dopo la decisione di abbandonare via Asiago in polemica con gli inquilini che protestavano. Oltre 400 sono state, a quanto si apprende, le proposte arrivate al programma tra grandi comuni come Pescara e quartieri e circoscrizioni di Roma. Tra le ipotesi il Foro Italico dove la Rai realizza da molti anni alcuni show, tra cui Ballando con le stelle e che potrebbe fare da base di appoggio per il glass in esterna di VivaRai2.



