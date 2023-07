Sistema La7 raggiunge due italiani su tre, 38 milioni spettatori

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Il sistema La7 (tv + digital su canali proprietari) raggiunge ogni mese oltre 38 milioni di spettatori, cioè 2 italiani su 3. Le performance si confermano anche per il digitale: sono 26,2 milioni le stream views medie mensili sui siti e app La7, con 7,3 milioni di utenti unici. Sono dati che emergono alla presentazione dei palinsesti de La7 in corso a Milano, che" è il primo canale per tempo di visione in live streaming sulle piattaforme digitali tra i canali generalisti con una media di oltre 32 minuti", afferma la rete. Nel corso dell'ultimo anno (da metà settembre a metà giugno) La7 ha ottenuto il 3,6% nel totale giornata e il 4,8% in prima serata, posizionandosi al quinto posto tra le tv più viste, davanti a Raidue e Rete4, si afferma alla conferenza stampa di presentazione. Tra tutte le tv generaliste, La7 è il secondo canale per ore di diretta, con in media oltre 11 ore di diretta quotidiana, nonché la prima rete per ore di informazione, con quasi 14 ore al giorno dedicate a news e approfondimenti, ovvero un quarto dell'intera produzione informativa generalista. (ANSA).