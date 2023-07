Arriva serie Operazione speciale: Lioness su Paramount +

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Paramount+ ha diffuso il trailer ufficiale della serie originale Operazione speciale: Lioness, che debutterà con due episodi domenica 23 luglio - oltre che in Italia - negli Stati Uniti e in tutti i mercati internazionali Paramount+ in esclusiva sul servizio. Il thriller di spionaggio, ideato dal candidato all'Oscar Taylor Sheridan, vanta un cast stellare, tra cui la protagonista e produttrice esecutiva della serie Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, il candidato all'Emmy Award Michael Kelly, il premio Oscar Morgan Freeman e la produttrice esecutiva e premio Oscar Nicole Kidman. Operazione speciale: Lioness è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios per Paramount+.

Ispirato a un vero programma militare americano, segue la vita di Joe (Saldaña) mentre cerca di bilanciare la sua vita personale e professionale come punto di riferimento della CIA nella guerra al terrorismo. Il programma Lioness, supervisionato da Kaitlyn Meade (Kidman) e Donald Westfield (Kelly), arruola un'agguerrita Marine Raider di nome Cruz (De Oliveira) per operare sotto copertura insieme a Joe tra i potenti del terrorismo di Stato nel tentativo di sventare il prossimo 11 settembre.

Operazione speciale: Lioness avrà come protagonisti Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Stephanie Nur e Hannah Love Lanier. La serie è prodotta da Taylor Sheridan, David C. Glasser, Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Jill Wagner, Geyer Kosinski, Michael Malone e John Hillcoat. (ANSA).