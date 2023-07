Gallavotti, Piero Angela un maestro nel rispettare il pubblico

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Dall'esperienza con Piero Angela mi è rimasto tantissimo, tutto. Sicuramente la consapevolezza di avere un pubblico fatto di persone intelligenti e interessate che, pur non essendo direttamente immerse in quello che succede nel mondo della ricerca e della scienza, vogliono essere informate correttamente e bisogna dare loro il meglio". Lo dice all'ANSA Barbara Gallavotti, che per anni ha lavorato con Angela a Superquark. La biologa e divulgatrice scientifica ha appena ricevuto il premio Valore Donna - Bcc San Marzano al Libro possibile, il festival letterario, sostenuto da Pirelli, a Polignano a mare dal 5 all'8 luglio e a Vieste dal 18 al 22. "Stiamo già pensando alla nuova stagione di Quinta dimensione (l'approfondimento scientifico che conduce su Rai 3), che potrebbe arrivare la prossima primavera - spiega la scienziata, che al festival ha parlato anche del suo nuovo libro 'Il futuro dentro di me' (DeAgostini) -. Non è ancora totalmente definita ma stiamo lavorando in quella direzione". Dobbiamo "essere consapevoli che tutti noi ogni giorno prendiamo innumerevoli decisioni che hanno a che fare con scienza e tecnologia e da queste scelte dipende il nostro futuro - sottolinea -. Per farlo in modo consapevole dobbiamo sapere cosa avviene nell'ambiente e nella ricerca. Per me è lo scopo più alto nella divulgazione scientifica. Questo è l'obiettivo con cui è nata Quinta dimensione e noi continueremo a raccontare gli avanzamenti della scienza e della tecnologia e come ci siamo arrivati". Il Covid "è l'evento catastrofico che ci ha fatto capire come per uscire dalle situazioni più disperate abbiamo bisogno di conoscenza". Ora ci siamo lasciati "alle spalle la pandemia, ma non le grandi emergenze. soprattutto i cambiamenti climatici, i mutamenti dell'ambiente, che poi hanno avuto un ruolo con il Covid, perché se i microbi escono oggi così facilmente dagli ambienti selvatici è perché gli ambienti sono stati alterati".

Uniti "possiamo affrontare i grandi problemi e il prossimo è continuare a vivere bene su questo Paese". (ANSA).