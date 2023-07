Formazione e divertimento per bambini su Tivùsat

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Un bouquet di oltre 180 canali tv e radio, di cui oltre 70 in Hd e in 4K e ben nove canali interamente dedicati ai bambini e ai ragazzi. È l'offerta di tivùsat, piattaforma satellitare gratuita in grado di raggiungere tutto il Paese, che garantisce formazione e divertimento per i più piccoli, sperimenta nuovi linguaggi, offre alta qualità visiva e sonora, ed è a prova di tranquillità per i genitori, italiani e anche ucraini. Nell'offerta per i giovanissimi di tivùsat figurano tre canali Rai in Hd. C'è Rai Scuola curato da Rai Educational e dedicato alla didattica e alla formazione scolastica. È destinato principalmente ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Le discipline scolastiche riguardano in particolare le scienze, la lingua inglese e l'educazione civica o stradale. Quindi Rai Gulp per i bambini più grandi, con cartoni animati, serie, documentari, film, show e magazine. E poi ancora Rai Yoyo, destinato ai bambini in età prescolare. Mediaset e Time Warner producono Boing con target tra i 6 e gli 11 anni, e Cartoonito che guarda all'età prescolare. E poi troviamo ancora - dalla galassia Discovery - Frisbee e K2, entrambi con un target 4 e i 14 anni. Infine Paramount edita Super! e l'ultimo arrivato Nickelodeon Ukraine Kids Pluto Channel. Spongebob Squarepants e Dora l'esploratrice sono due dei tanti titoli che compongono il palinsesto di questo canale in lingua ucraina per i bambini di tutte le età che Paramount ha reso disponibile in Europa pensando alle famiglie che dopo l'invasione russa del febbraio 2022 sono fuggite nel resto del vecchio continente. Un canale che trasmette non-stop tramite la rete internet e che in Italia è stato ospitato appunto da tivùsat. (ANSA).