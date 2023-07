Sergio, la Rai TeleMeloni? Non mi riconosco in quei titoli

(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - La fine di Telekabul, la nuova Rai come 'TeleMeloni'? "Non mi riconosco in quei titoli, siamo abituati a leggere valutazioni diverse da parte dei colleghi della stampa, ma come penso che Telekabul non fosse giusto prima, così non penso che nella Rai di oggi ci sia una caratterizzazione di destra o di centrodestra. Con il direttore generale, la presidente e tutti i colleghi che hanno una visione pluralista, credo che tutti assieme siamo in grado di rispondere che questi titoli non ci riguardano". Lo dice l'Ad Rai, Roberto Sergio, rispondendo alle domande dei giornalisti a Napoli.

