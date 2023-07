Sergio, Giletti? È sotto contratto con La7

(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - "Massimo Giletti? In questo momento, anche se non ha programmi in onda, è contrattualizzato con La7 e poi non abbiamo avuto modo di parlarne. Non escluso che in futuro possa diventare una persona di interesse per l'azienda, ma al momento non abbiamo nulla che possa farlo immaginare". Lo dice l'Ad Rai, Roberto Sergio, rispondendo a una domanda sulla possibilità che il conduttore di Non è L'Arena torni a Viale Mazzini. (ANSA).